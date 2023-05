Michael Jordan si regala un’auto da 3 milioni di dollari

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Hennessey Performance - Instagram Michael Jordan mostra la sua Hennessey Venom F5 Roadster da 1.850 cavalli

Conosciamo tutti Michael Jordan, conosciuto anche con le sue iniziali MJ, ex cestista e leggenda dell’NBA, oggi sessantenne imprenditore e principale azionista e presidente degli Charlotte Hornets dell’NBA e del team 23XI Racing della NASCAR Cup Series.

Uno dei più famosi campioni di basket conosciuti da tutti gli appassionati di pallacanestro e non, aveva un’elevazione di circa 120 cm ed è tutt’oggi considerato tra i migliori saltatori dell’NBA. Un record battuto nel 2021 da Keon Johnson, classe 2002, che ha effettuato un salto di circa 121 cm durante la NBA Draft Combine.

Hennessey Venom F5 Roadster: il bolide di MJ

Michael Jordan ha ritirato la sua Hennessey Venom F5 Roadster da 3 milioni di dollari, un regalo pazzesco. L’ex campione dell’NBA conosciuto in tutto il mondo è diventato quindi uno dei 30 proprietari di questo bolide estremo, la supercar cabrio più veloce al mondo, in grado di viaggiare a 483 km/h grazie al motore V8 biturbo che sprigiona la potenza di oltre 1.800 CV.

MJ non è famoso solo per la sua incredibile carriera sportiva, ma anche per la sua grande passione per le auto. Nel garage dell’ex campione ci sono moltissime hypercar esclusive come Mercedes-Benz SLR McLaren e la spettacolare Ferrari LaFerrari.

E ora alla collezione si aggiunge anche questo gioiello immenso dal valore inestimabile, la supercar cabrio più veloce al mondo. È stata pubblicata sul profilo Instagram ufficiale di Hennessey Performance e circola sul web la foto di Michael Jordan e del CEO John Hennessey accanto alla Venom F5 Roadster presso il Grove XXII, il golf club privato di MJ in Florida. La carrozzeria è interamente in fibra di carbonio e pesa solo 8 kg, e mostra strisce giallo fluo oltre a una spettacolare finitura lucida.

La Hennessey Venom F5 Roadster di Michael Jordan ha una massa totale di soli 1.405 kg, è molto leggera e questa caratteristica, insieme alle altissime prestazioni del bolide con motore V8 sovralimentato da 6,6 litri (quasi 1.850 CV di potenza e 1.617 Nm di coppia) permette alla supercar di raggiungere scatti d’accelerazione pazzeschi, l’auto vola infatti da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e supera la velocità di punta di 480 km/h.

Michael Jordan sarà uno dei pochissimi proprietari che potremo vedere al volante di quest’auto spettacolare, che la Casa ha infatti deciso di produrre in un’edizione limitatissima – che non sarà facile vedere su strada – di solo 30 unità, 6 in più rispetto alla sua versione Coupé, che è stata realizzata in 24 unità. Tutti i 30 modelli prodotti sono già stati venduti, nonostante un prezzo di listino da urlo, non sicuramente alla portata di tutti. La nuova Venom F5 Roadster infatti costa quasi 2,8 milioni di euro, cioè circa 3 milioni di dollari.

Le caratteristiche dell’auto

La nuova Venom F5 Roadster somiglia alla sorella coupé, soprattutto nella parte anteriore. Ci sono differenze all’interno, nell’abitacolo, dove troviamo il pannello del tetto in fibra di carbonio rimovibile che, come abbiamo detto, pesa solo 8 kg. Il nuovo vetro temperato sul retro è realizzato con un materiale in grado di resistere a temperature che superano anche i 500° C, che consente anche di vedere il potente motore dietro l’abitacolo.