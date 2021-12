Max Verstappen: la collezione d’auto è da urlo

Max Verstappen è Campione del Mondo in F1, risultato eccezionale tanto desiderato e raggiunto. Il pilota ha una sfrenata passione per le auto, e lo dimostra il suo garage, colmo di vetture da sogno, dal valore inestimabile. Una collezione di grandi classici, ma anche di moto spettacolari.

Nonostante le entrate di Verstappen di quest’anno siano state molto più basse rispetto a quelle di Lewis Hamilton, rivale in pista (parliamo infatti di 16 milioni di euro contro i 285 del pilota britannico di Mercedes), sfruttando anche i suoi rapporti di lavoro, il nuovo Campione del Mondo è riuscito a creare una speciale collezione di auto, ricca e unica. Nel suo garage ci sono Mercedes, Renault, ma anche Ferrari, molte Aston Martin (sponsor della Red Bull) e Porsche.

Delle varie Aston Martin, Verstappen ha avuto parcheggiata nel suo garage una straordinaria DB11, che è praticamente la versione legale della DB10 di James Bond, una delle più note al mondo, che il pilota ha poi sostituito prima con la Vantage, e poi con la DBS Superleggera. Sembra però che quest’ultimo modello non sia stato tra i preferiti da Max Verstappen, visto che sul contachilometri erano segnati solo 2.000 km di percorrenza, e poi il campione olandese ha rispedito l’auto in fabbrica.

Aston Martin Valkyrie è il gioiello della sua eccezionale collezione, hypercar nata dalla collaborazione tra la Casa automobilistica e Red Bull. Aston Martin comunque non è l’unico brand a prendere posto nel garage del pilota, in cui brillano anche una Ferrari Monza SP2, del grandioso valore di 1,6 milioni di euro, e una 488 Pista, bolide di Maranello.

Ci sono anche delle vetture che ricordano la collaborazione con Renault, una è stata omaggiata dall’azienda, e si tratta della Clio RS, ma Verstappen ha anche una splendida RS 01 con motore V6 biturbo a 24 valvole 3.8 e in grado di sprigionare l’eccezionale potenza di 550 cavalli. Tra tutte le quattro ruote di valore compare nella collezione anche un’auto di lusso che ha un grande valore anche perché è stata acquistata da Max quando aveva solo 18 anni, nel 2016, per festeggiare la sua prima vittoria in F1 con Red Bull, al GP di Spagna. Stiamo parlando della Porsche 911 GT3 RS argento. Tra tutte le auto, quella che usa maggiormente per i suoi spostamenti (a parte il suo jet privato Falcon 900EX) è la Mercedes AMG C63 con V8 biturbo da 470 cavalli di potenza.