Tre le auto che potranno essere acquistate dagli appassionati ci sarà anche un pezzo unico, che probabilmente farà gola a molti: si tratta infatti della Maserati blindata che apparteneva a Silvio Berlusconi. Il suo valore? La base d’asta è di 100.000 euro. Parte del ricavato sarà donato per la ricerca scientifica per le malattie neuromuscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari del Centro Dino Ferrari.

L’auto di Berlusconi

Si tratta in particolare di una Maserati Quattroporte V8 con 400 CV di potenza, che oggi appartiene a un collezionista privato. Luca Cordero di Montezemolo ha donato l’auto allo stesso Silvio Berlusconi (allora Presidente nel Consiglio) quasi 20 anni fa, nel 2004, come vettura di rappresentanza.

Di recente Luca Cordero di Montezemolo, intervenuto all’assemblea degli Industriali di Pisa, ha dichiarato: “Comprate italiano, perché di auto straniere qui fuori ne ho viste sin troppe. Comprate auto italiane perché sono migliori delle altre e non facciamo come qualche membro del nostro Governo che va alle riunioni con macchine straniere: vorrei vedere se francesi, tedeschi e americani facessero così!”.

Segue il pensiero di un altro famoso imprenditore italiano, Flavio Briatore, che solo alcuni giorni fa lamentava proprio il fatto di vedere sulle strade nel nostro Paese solo vetture straniere, pochissime Fiat e di altri marchi italiani.

La Maserati Quattroporte blindata di Berlusconi comunque vanta prestazioni eccezionali: il 4.2 otto cilindri a V di 90°, eroga 400 cavalli di potenza a 7.000 giri e una coppia massima di 451 Nm a 4.500 giri.

Rispetto all’auto di serie, in questo modello sono stati modificati e rafforzati alcuni elementi, come scocca, sottotelai, sospensioni, semiassi, molle, ammortizzatori, ruote e freni. La blindatura è stata realizzata con materiali speciali per riuscire a ridurre il peso. L’auto è in grado di raggiungere i 230 km/h.

L’asta

Tra gli altri pezzi all’asta possiamo citare sicuramente l’Honda X8R, uno scooter molto speciale, che è stato donato e autografato dal mitico Dottore numero 46, Valentino Rossi. Ma per gli amanti delle due ruote troviamo anche una moto di Luca Marini, guanti, caschi e tute di piloti famosi, come Dovizioso, Capirossi e del mitico Marco Melandri.

C’è anche la tuta autografata di Antonio Giovinazzi, tra i vincitori della 24 Ore di Le Mans. Ci sono tantissimi pezzi speciali, per veri appassionati e facoltosi collezionisti, come coppe storiche di piloti della portata di Terzo Bandini, Aldo Pigorini e Giordano Aldighetti, ma anche la coppa Ascari e Mario Tadini, rarissima, vinta da Tazio Nuvolari nel 1925.

L’asta organizzata da Giusti Aste per il Modena Meets Misano aprirà sabato 2 settembre e darà la possibilità ai migliori offerenti di aggiudicarsi uno dei pregiati pezzi. Non è tutto: grazie ai loro “affari”, i collezionisti daranno un importante contributo a sostegno della ricerca scientifica del Centro Dino Ferrari dell’Università degli Studi di Milano-Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, che si occupa della ricerca nel campo delle malattie neurologiche da più di 40 anni. È possibile partecipare all’asta sia in presenza, che attraverso mail o offerta telefonica o direttamente sul sito Giusti Aste.