Il magnifico SUV di Tina Turner

Fonte: Getty Images La passione per i SUV e le auto di Tina Turner

Scomparsa una delle ultime vere star e leggende della musica soul, Tina Turner, che durante la sua vita è stata fotografata più volte di fianco ad auto di qualsiasi tipo. Era grande la sua passione per i motori, ma forse non tutti sanno che le auto che amava in maniera esagerata erano i grandi SUV di lusso.

La passione per le auto

Anna Mae Bullock, vero nome dell’artista, è sempre stata affascinata dalle belle auto, sin dagli anni Settanta, quando un bel giorno – dal nulla – uscì di casa e andò a comprarsi una Jaguar E di persona, al concessionario ufficiale di Los Angeles.

Voleva la sua primissima vera auto, non un regalo del marito: nel suo garage c’era già una bellissima XJ6. E così arrivò la sua Jaguar E spider terza serie con motore V12, che Tina Turner stessa dichiarò essere il simbolo del suo “grande senso di libertà. L’ho portata a casa guidandola al tramonto, una sensazione che non ho mai dimenticato”. La cantante aveva fatto personalizzare la sua Jaguar con un hard top, due oblò laterali e la carrozzeria era grigio metallizzato. Ma la vera chicca era la targa personalizzata “1 Tina”.

Altra vettura della Turner fu una Mercedes-Benz 280 GE passo corto importata dalla Germania al prezzo di 125.000 dollari dell’epoca, comprata nel 1985 e rivenduta nel 1989. È stata poi venduta all’asta nel 2015 a soli 25.000 dollari, forse a causa dell’alto chilometraggio (160.000 km circa).

Il pazzo SUV

L’acquisto più originale della Turner però fu la Lamborghini LM002, uno dei SUV più estremi mai visti. Livrea nera, aspetto mastodontico: l’auto è stata comprata dalla cantante, per poi essere personalizzata ad hoc in modo da soddisfare i gusti della star, che l’ha praticamente rivoluzionata.

C’è da dire che la modifica più importante è nata però da una vera e propria esigenza di Tina Turner, che non si sentiva per niente a suo agio nella guida con cambio manuale. Per questo la sua LM002 è dotata di cambio automatico. E così il motore originale fu infatti sostituito con un V8 Mercedes a cambio automatico. Ben 1500 watt a disposizione della cantante: grazie all’impianto audio richiesto dalla star, gli interni della sua auto potevano trasmettere musica come a un concerto.

La regina del rock’n’roll aveva questa passione segreta poco conosciuta dal grande pubblico, amava i SUV di lusso, proprio come l’LM002 nero che gli regalò il suo compagno dell’epoca (anni Ottanta) Erwin Bach (diventato poi suo marito). La vettura su acquistata per 70.000 marchi e personalizzata dalla società Bale Motorsport.

Per altri 150mila marchi il SUV di lusso imponente Lamborghini LM002 fu modificato, come anticipato, nella meccanica: fu aggiunto un motore V8 da 5.0 litri, con 326 cavalli di potenza, derivato da una Mercedes E 500, con cambio automatico a quattro rapporti.

Una leggenda della musica, recentemente scomparsa, alla guida di una leggenda dell’automotive. Oggi l’auto spettacolare di Tina Turner – oltretutto molto rara (prodotta in 301 pezzi fino al 1992) è di proprietà del collezionista tedesco Christoph Zitzmann. Quanto è bello scoprire quali auto hanno – o hanno avuto – i nostri cantanti, calciatori o idoli del cuore, soprattutto quando scompaiono dopo aver fatto la storia.