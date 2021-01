Madrid sotto la neve, giocatori dell’Atletico al campo in Panda 4×4

editato in: da

Gran parte della Spagna è stata travolta da un‘ondata di maltempo che ha portato neve e freddo in tutto il paese. La tempesta Filomena in particolare ha colpito la città di Madrid dove la situazione è stata decisamente critica con importanti accumuli nevosi che hanno paralizzato la circolazione.

Nelle ultime ore quattro giocatori dell’Atletico Madrid sono diventate star sui social dopo il video, pubblicato sul profilo Twitter del programma spagnolo ‘El Larguero’, che in poche ore è diventato virale.

Nel filmato si vedono i giocatori Lemar, Vrsaljko ( ex Inter), Hermoso e Carrasco a bordo di una vecchia Panda 4×4 bianca. Nonostante la società avesse messo a disposizione dei suoi calciatori delle auto a quattro ruote motrici, per raggiungere i campi di allenamento, il belga Carrasco da ottimo intenditore di quattro ruote ha pensato bene di chiedere in prestito al vicino di casa la sua Panda 4×4.

La vecchia Fiat sulla neve è infatti un vero carrarmato. Giunta sul mercato negli anni ’80, questa splendida citycar ha fatto innamorare milioni di automobilisti per le sue capacità di gestione delle situazioni difficili, sia quando il meteo diventa avverso sia quando il terreno diventa molto scivoloso e con poco grip.

In un altro video girato da un compagno di squadra si vedono i quattro sulla Fiat Panda sfrecciare sulla strada per una volta lontano dalle loro supercar: un bello modo per fare gruppo in un momento di difficoltà.