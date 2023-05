La straordinaria auto di Re Carlo III: la sua preferita

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Getty Images L'auto preferita di Re Carlo III è una Aston Martin DB6

Dopo la morte della madre – la Regina Elisabetta – che si è spenta a 96 anni, il successore e figlio Carlo ieri è stato incoronato Re. Abbiamo assistito alla cerimonia dell’incoronazione sabato mattina, la famiglia reale oggi ha un nuovo sovrano ufficiale.

Tra ricordi, aneddoti e meme, si è conclusa l’incoronazione tanto attesa, ma forse non tutti sanno che Re Carlo III ha una grandissima passione per auto e motori, negli anni è stato spesso immortalato alla guida di vetture straordinarie, dalle classiche alle moderne. Ma qual è la sua preferita?

L’auto preferita dal Re

Una Aston Martin DB6 Convertibile, è lei l’auto prediletta da Re Carlo III. E in realtà, oltre a essere bellissima, è pure molto particolare rispetto a tutte le altre, soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione. Il Re ha fatto apportare delle modifiche, in modo che la sua Aston Martin potesse viaggiare alimentata da scarti alimentari.

Ed è stato proprio il Re – in occasione di un’intervista tempo fa – a dichiarare che la sua macchina fosse alimentata da “vino e formaggio”. Scherzi a parte, questa modifica dimostra ancora una volta il grande impegno della Royal Family per la lotta ai cambiamenti climatici.

Carlo ha ricevuto l’auto in regalo dalla Regina Elisabetta per il suo 21° compleanno, e da quel momento non se n’è più separato (il Re compirà a novembre 75 anni). La macchina funziona perfettamente e, come abbiamo detto, è stata modificata per fare in modo che funzioni anche con carburanti alternativi. Ed è stato proprio il Re Carlo ha chiedere la modifica direttamente agli ingegneri della Casa Aston Martin, che hanno deciso di accontentare il reale, nonostante la richiesta fossa davvero insolita.

I tecnici Aston Martin in realtà temevano che il vecchio motore potesse rovinarsi. Ancora oggi però pare che la vecchia ma splendida DB6 Convertibile del Re Carlo abbia accolto le modifiche senza alcun danneggiamento, anzi erogando ancora più potenza rispetto di quando era alimentata solo a benzina.

Tutte le auto del Re

Se si cercano aneddoti della famiglia reale e foto di Re Carlo sul web, una delle prime immagini che compaiono sempre è quella del nuovo sovrano da piccolissimo, alla guida di una macchinina giocattolo a pedali di colore verde, mentre la madre lo osserva.

Negli anni poi il principe scopre la sua passione per i motori, e le foto che troviamo lo rappresentano alla guida di vere auto o seduto a fianco della madre al volante. Una delle vetture più famose e belle appartenute al Re appena incoronato è questa elegante Aston Martin DB6 di cui abbiamo parlato sinora, alimentata da una sorta di carburante biologico.

In altre occasioni comunque Re Carlo III è stato fotografato al volante di bellissime vetture, e le foto sono inevitabilmente apparse sul web. Lo abbiamo visto per esempio al volante di una Morgan rossa decapottabile, ma anche di una MG d’epoca scoperta che – tra l’altro – in occasione di una parata di rappresentanza, ha lasciato nelle mani della moglie Camilla.

Sembra che il Re Carlo abbia intenzione di trasformare anche altri mezzi di trasporto reali, vorrebbe addirittura che il treno fosse alimentato con olio di cottura esausto. Vedremo che cosa combinerà.