Il logo Opel sulla nuova maglia del Borussia Dortmund

editato in: da

Il Borussia Dortmund ha presentato la nuova maglia che la squadra indosserà durante le partite di casa.

Il brand automobilistico Opel è nuovamente visibile sulle maniche delle maglie, sono stati 80.000 gli spettatori che hanno assistito al debutto ufficiale alla Dortmund Arena, che per l’occasione ha fatto segnare un eccezionale tutto esaurito, per l’incontro con il Fortuna Düsseldorf, l’ultimo match della stagione che si è giocato in casa.

La scritta “110 Jahre – Gestern – Heute – Morgen – Für immer Borussia Dortmund”, che significa 110 anni – ieri – oggi – domani – per sempre Borussia Dortmund, è stata inserita intorno al collo della nuova maglia della squadra, che è otto volte campione di Germania. Una frase che rende omaggio ai 110 anni di storia del club, fondato nel 1909. Sappiamo che quest’anno è importante anche per il marchio Opel, che festeggia i suoi 120 anni di successi nella produzione automobilistica. Ecco perché possiamo parlare di una combinazione perfetta tra una Casa automobilistica dalla lunga tradizione e un club ricco di storia.

Il logo Opel è presente sulla maglia del BVB dalla stagione 2017/18, anche su tutte le maglie dei tifosi, non solo su quelle dei giocatori, vendute in centinaia di migliaia di unità ogni anno. Sembra che nessun altro sponsor presente sulle maniche delle maglie delle squadre della Bundesliga con il proprio logo sia riconosciuto quanto la Casa di Rüsselsheim, è quanto è stato dichiarato a seguito di una ricerca.

Opel collabora strettamente con il Borussia Dortmund da anni ormai, parliamo dell’inizio della stagione 2012/13. La popolare squadra della Ruhr, una regione industriale, e un costruttore automobilistico tedesco accessibile hanno creato una partnership perfetta fin dall’inizio, si tratta infatti, come abbiamo detto, di due importanti realtà che hanno già festeggiato numerosi successi. Nel primo anno il Borussia Dortmund ha raggiunto la finale della UEFA Champions League ed è arrivato secondo nella Bundesliga. Dopo altri due secondi posti, nel 2017 la squadra ha conquistato il primo titolo, prendendosi con gran merito la Coppa DFB dopo una finale emozionante.

La nuova maglia per le partite che si debutteranno in casa quindi avrà il logo Opel, oggi è già disponibile nel negozio online del Borussia Dortmund. All’inizio della preparazione per la stagione 2019/20 sarà presentata anche la nuova maglia per le partite in trasferta.