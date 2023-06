Leclerc, il gesto che commuove per l’Emilia Romagna

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: RM Sotheby's All'asta quattro lotti di Formula 1 di Charles Leclerc per l'Emilia Romagna

RM Sotheby’s annuncia con fierezza la collaborazione con Charles Leclerc, sostenendo un’importante iniziativa personale, “Charles Leclerc per l’Emilia-Romagna”. Il pilota di Formula 1 ha infatti deciso di vendere all’asta quattro lotti, e di devolvere l’intero ricavato alle persone colpite dalla recente alluvione in Emilia Romagna.

La missione di Leclerc

Il pilota della Scuderia Ferrari offre a tutti gli appassionati interessati l’incredibile opportunità di acquisire quattro lotti, tra cui il casco, la tuta da gara, i guanti e gli stivali del GP di Monaco del 2023, tutti firmati e offerti direttamente. Il pezzo forte è senza dubbio il casco Bell HP77 che è stato progettato da Charles appositamente per il Gran Premio di Monaco 2023 e che si è ispirato a quello indossato da suo padre, Herve Leclerc, il primo della famiglia a correre per le strade di Monte Carlo .

I fondi ricavati dai quattro lotti saranno devoluti direttamente al Comune di Imola per tutti i territori e le città più colpite e devastate dall’alluvione in Emilia Romagna, patria del famoso Stabilimento di Maranello e sede dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Circuito del Gran Premio di Imola, con un’attenzione particolare per le famiglie con bambini che purtroppo hanno perso la casa.

Le inondazioni che si sono verificate nel mese di maggio 2023 hanno causato un totale di circa 20.000 persone sfollate a causa delle piogge, sembra essere la peggiore alluvione che si sia verificata in Italia negli ultimi 100 anni.

I lotti all’asta

Charles Leclerc ha deciso di mettere in vendita i suoi guanti, il suo casco, la sua tuta e i suoi stivali per raccogliere fondi per le persone colpite dall’alluvione. Frane e allagamenti hanno sommerso più di 40 paesi e città della regione, tra cui Maranello, città natale della Ferrari. I proventi della vendita aiuteranno le operazioni di recupero in corso, dopo il disastro.

Partiamo dai guanti Puma, indossati dal pilota per tutta la durata del Gran Premio di Monaco 2023. I guanti completamente bianchi sono stati progettati appositamente per la gara di casa del monegasco e si abbinano alla meravigliosa tuta (anche lei all’asta) e al design unico del casco che rende omaggio al padre, Herve Leclerc.

Fonte: RM Sotheby's

Firmato dal pilota e completo di certificato di autenticità, questo cimelio raro costituirebbe un’aggiunta eccezionale a qualsiasi collezione Ferrari o Formula 1 e potrebbe essere molto emozionante per chi ha una certa affinità con Monte Carlo, vista anche la missione per l’Emilia Romagna.

Per la Scuderia Ferrari e per i suoi piloti è molto importante tutto il lavoro di recupero dopo le recenti alluvioni e frane. Per questo Charles Leclerc ha deciso di mettere all’asta la sua attrezzatura da gara e aiutare le persone sfollate e la ricostruzione di tutto ciò che è andato distrutto.

Secondo lotto speciale: gli stivali da gara Puma, che han fatto parte della divisa speciale indossata dal monegasco durante il suo Gran Premio di casa il 28 maggio scorso. Sono di colore bianco, diversi dai soliti stivali rossi e neri sfoggiati in altri eventi sul Calendario Formula 1. Ma in particolare questi sono stati indossati dal pilota per tutta la durata del GP di Monaco. Offerti direttamente da Charles Leclerc, gli stivali sono firmati dal pilota e accompagnati da un certificato di autenticità. Un pezzo molto affascinante da tenere in una collezione privata, il simbolo della corsa verso la vittoria di Leclerc nel Principato.

Fonte: RM Sotheby's

Ovviamente tra i lotti non poteva mancare anche la tuta da gara che ha indossato durante il Gran Premio di Monaco. Quello che è successo nel mese di maggio appena concluso è uno dei peggiori disastri naturali italiani della storia degli ultimi cento anni. L’Emilia-Romagna, la casa di Ferrari, è stata colpita da questa tremenda alluvione, in soli 15 giorni ha registrato infatti quasi la metà delle precipitazioni di un anno intero. Oggi si lavora per assistere gli sfollati durante la catastrofe e ricostruire ciò che è andato perso.

La tuta da gara Puma di Charles Leclerc è diversa in questo caso dai soliti modelli rosso e nero indossati nei precedenti incontri di gara della stagione. Riprende lo stesso design del casco di Leclerc, e anch’essa è stata realizzata appositamente per il GP di Monaco 2023. Si presente in rosso e bianco, i colori che ricordano la bandiera di Monaco.

Presenta spalle e polsini rossi su fondo bianco, mentre la parte posteriore è impreziosita dal numero di gara dell’asso della Ferrari, il 16, oltre allo scudetto della Scuderia. La parte anteriore della tuta riporta il nome del pilota monegasco e i colori nazionali. L’opportunità di portarsi a casa una vera tuta da gara di Formula 1 non è certo un’occasione che capita tutti i giorni, soprattutto quando si tratta di quella indossata da uno dei migliori piloti del mondo, che corre per uno dei team più importanti nella storia della Formula 1.

Fonte: RM Sotheby's

E infine i fortunati acquirenti potranno anche aggiudicarsi il casco da gara indossato dal pilota della Scuderia Ferrari Charles Leclerc durante il Gran Premio di Monaco 2023. Offerto direttamente dal pilota, un vero e proprio cimelio del motorsport, un pezzo incredibile, che ogni appassionato vorrebbe avere con sé.

Come tutti gli altri lotti messi a disposizione dal pilota, anche il casco ovviamente verrà offerto all’asta per raccogliere fondi per le persone colpite dalle devastanti alluvioni in Emilia Romagna. L’asta apre oggi 2 giugno e si concluderà martedì 6 giugno.

Il casco integrale Bell HP77 è stato indossato da Leclerc per tutta la durata del GP di Monaco, presenta un design assolutamente unico ispirato a quello indossato da suo padre, Herve Leclerc, che fu il primo della famiglia a correre per le strade di Monte Carlo. Il casco di Charles Leclerc ricordo il motivo a strisce di quello del padre, sebbene rifinito con il rosso e il bianco del marchio di fabbrica di Charles Leclerc, un cenno alla bandiera del Principato di Monaco, con la scritta Monaco nella parte posteriore. Il casco è firmato dal pilota ed è accompagnato da un certificato di autenticità.

Fonte: RM Sotheby's

E quindi, all’asta sul sito di RM Sotheby’s ben quattro lotti di Charles Leclerc, dei veri e propri cimeli della Scuderia Ferrari e della Formula 1, che attireranno appassionati da tutto il mondo. Un grande dono quello che ha deciso di fare Charles Leclerc, che l’Emilia Romagna apprezzerà sicuramente, visto che porterà un buon contributo ai lavori di recupero dell’alluvione.