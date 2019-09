L’ultima idea di Lapo: la vecchia Fiat Panda 4×4 diventa elettrica

editato in: da

Lapo Elkann sprigiona il suo grande estro in campo automobilistico e lo fa anche col suo ultimo progetto.

Si tratta della trasformazione di una vecchia Fiat Panda 4×4 che diventa elettrica, un’operazione vintage che ovviamente è stata realizzata dalla sua azienda Garage Italia, che continua a realizzare nuovi modelli elettrici partendo da vetture storiche e iconiche che sono nei nostri cuori.

Questo progetto è il secondo del filone Icon-e, il laboratorio creativo di Lapo Elkann ha infatti iniziato l’impresa mutando la 500 Jolly, che ha avuto un grandioso successo. Il motore della vecchia Fiat Panda 4×4 è stato sostituito anche questa volta da una power unit elettrica, creata grazie alla collaborazione con la Newton Group, altra azienda italiana, con sede in Sicilia. L’auto così trasformata oggi è in grado di raggiungere una velocità massima di 115 km/h e di viaggiare con 100 km di autonomia.

Sotto lo sportello del carburante è stata installata una presa di tipo 2, che permette la ricarica dell’iconico veicolo diventato a zero emissioni. Le batterie possono essere ricaricate completamente dalle tre alle otto ore, dipende se dalla colonnina o dalla presa domestica. Le vecchie Panda 4×4 vengono riverniciate e ripristinate, dopo aver subito una profonda revisione di ogni parte meccanica.

Enrico Vitali, AD Garage Italia, ha dichiarato: “Visto il successo di Fiat 500 Jolly Icon-e, siamo contenti di consolidare il ruolo di Garage Italia tra le realtà che si occupano di restomod elettrico. Un fenomeno in crescita che rispecchia totalmente il DNA dell’azienda in fatto di innovazione, creatività ed heritage”. Carlo Borromeo, Direttore Centro Stile Garage Italia, ha aggiunto: “La Panda batte nei cuori di tutti i veri appassionati d’auto. Ha affascinato intere generazioni grazie al suo animo schietto, al design eccezionale e a soluzioni pragmatiche. Per questa seconda edizione dell’iniziativa Icon-e abbiamo voluto rendere omaggio al carattere poliedrico di questa auto. Realizzando 5 varianti insieme ad altrettanti partner d’eccezione, creando vetture uniche, ognuna a modo suo”,

Panda Icon-e si mostrerà in cinque differenti versioni speciali a trazione integrale, veicoli unici che racconteranno la storia dei loro futuri proprietari, con nomi particolari, nel grande e unico stile di Lapo Elkann. Giusto per dare un assaggio, ci saranno ad esempio Pandoro e Pandina Jones, e non mancherà anche 00Panda, l’auto-agente segreto.