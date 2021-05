Lancia, così torna in vita un mito dei rally

editato in: da

Lancia Rally SE037: all’asta il favoloso prototipo 001

La Rally 037 è stata una delle auto più straordinarie e uniche proposte da Lancia, negli anni la vettura è diventata una vera e propria icona, amata da tutti gli appassionati. E oggi Kimera Automobili ha voluto renderle omaggio, con il suo grandioso progetto EVO37.

Si tratta di una macchina speciale, che riporta in vita un mezzo unico, per il quale proviamo tanta nostalgia. Un progetto ricco di modernità, in grado di evolvere la 037 addirittura ai livelli delle più recenti supercar. Chi ha lavorato a questa creazione unica? Lo stesso team che all’epoca creò le auto che hanno ispirato la realizzazione della EVO37. Tra questi ci sono dei nomi celebri, conosciuti nel mondo dell’automotive, come l’ing. Claudio Lombardi, che ha rivisto il motore, oppure ancora l’ing. Sergio Limone che si è occpato dell’impostazione del telaio.

Ancora, al progetto hanno lavorato anche il Campione del Mondo Miki Biasion e l’ing. Vittorio Roberti, che ha dato il suo contributo nel processo costruttivo dell’auto e si è occupato dei materiali utilizzati, tra cui il titano, l’acciaio, l’alluminio, il carbonio e il kevlar.

La cellula centrale del telaio della Lancia Beta Montecarlo di serie è la base da cui il team di realizzazione è partito per la creazione della nuova EVO37, la stessa che venne usata all’epoca per l’auto originaria. Alla struttura base sono state ancorate due strutture tubolari, una all’anteriore e una al posteriore. La cellula della Beta è solo il guscio del telaio, infatti la struttura tubolare è portante su se stessa, come avviene nella Lancia Delta S4 (altra icona senza tempo).

Le sospensioni della nuova creatura mantengono lo stesso schema della vettura originaria, ma sono state completamente riprogettate e oggi usano dei componenti che sono stati ricavati dal pieno e ammortizzatori regolabili Öhlins. Brembo mette la sua firma sull’impianto frenante dell’auto, la nuova EVO37 monta pneumatici Pirelli “maggiorati” da 18” all’anteriore e 19” al posteriore.

Kimera Automobili, per la sua nuova creazione EVO37, ha montato lo stesso motore monoblocco quattro cilindri in linea che venne usato all’epoca per l’auto originale. Ovviamente oggi è stato riprogettato e realizzato da Italtecnica, guidata dall’ing. Lombardi. La cilindrata è di 2150 cm3 ed è in grado di erogare una straordinaria potenza che supera i 500 cavalli e 550 Nm di coppia.

Kimera Automobili realizzerà una piccola serie limitata e speciale della sua EVO37, gli esemplari saranno in tutto solo 37, 11 di questi sono già stati assegnati a importanti collezionisti. Il prezzo base proposto per l’auto è di 480.000 euro.