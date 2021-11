La Lancia Prisma di Gianni Agnelli

La Lancia Prisma non era un’auto nobile, aristocratica. Eppure è sicuramente uno dei veicoli che fanno parte della storia del brand Lancia, marchio che oggi appartiene al Gruppo Stellantis, nato a gennaio 2021 dall’unione dei due grandi colossi automotive, FCA e PSA. Ma la Prisma di cui parliamo in questo articolo non è “una a caso”.

Si tratta infatti di una delle auto dell’Avvocato Agnelli, unica e speciale, una one-off, realizzata appositamente per lui. La Prisma è stata senza dubbio un modello apprezzato, ma non certamente tra i più amati dal popolo, e nemmeno tra quelli che hanno lasciato il segno nella storia del brand. Per questo motivo sembra strano oggi credere che si tratti di una vettura di grande valore.

Il modello realizzato per Gianni Agnelli però è unico e speciale. L’avvocato, che è stato il principale azionista e amministratore al vertice della FIAT, ci teneva ad usare auto personalizzate, a cui faceva apportare differenti modifiche a piacere, delle ‘correzioni’ uniche che non sempre erano visibili all'esterno. Un esempio è proprio questa Lancia Prisma “avvocato special”, che ‘a occhio nudo’ sembra una normalissima Prisma, e invece sono stati apportati dei cambiamenti grandiosi, anche da parte dello staff Abarth.

Aprendo il cofano, è possibile innanzitutto notare che è stata effettuata una riverniciatura, si vede il colore rosso ricoperto. Agnelli aveva voluto ‘nascondere’ l’indole così cattiva del modello, facendo diventare l’auto blu; l’avvocato, quando usava la sua Prisma, non voleva dare troppo nell’occhio, o essere troppo in vista.

All’interno è possibile vedere volante e pomello in radica Nardi, e rivestimenti in pelle o Alcantara. La pedaliera è stata adattata all’avvocato, il motore della Prisma di Agnelli invece è un 2.0 Turbo in grado di sprigionare la potenza massima di ben 200 cavalli; la vettura è a trazione integrale, permetteva all’uomo di andare in montagna senza problemi (era l’unica Prisma 4x4 con questo motore e questa potenza).

C’è chi ha addirittura definito questa Lancia Prisma come una Lancia Delta Integrale 8V (questa sì che ha fatto la storia) ‘travestita’, e in effetti è proprio così. L'auto in realtà passò di mano anni fa; oggi Lancia è uno dei brand di Stellantis che merita la sua rinascita e, visto le caratteristiche uniche della one-off, appartenuta oltretutto ad Agnelli, questa Lancia Prisma potrebbe essere rivalutata.