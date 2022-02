Lancia Flaminia, l’auto del Presidente Mattarella

Come ben sappiamo, Sergio Mattarella è stato eletto nuovamente Presidente della Repubblica. Dopo sette fumate nere e diverse giornate di accordi tra i leader dei partiti praticamente impossibili da raggiungere, l’accordo in Parlamento è stato quello di proclamare per la seconda volta Mattarella capo dello Stato.

È stato possibile, anche se quasi incredibile, perché la nostra stessa Costituzione non vieta l’elezione di un Presidente per il suo secondo mandato. E non è nemmeno la prima volta che succede in Italia, visto che anche Giorgio Napolitano fu rieletto nel 2013 e riconfermato al Quirinale.

Ogni mandato dura 7 anni e la Costituzione non contiene disposizioni per quanto riguarda la riconferma, mancano delle regole differenti per il secondo mandato. Per questo motivo possiamo dire che Sergio Mattarella sia stato rieletto per 7 anni. Chiaramente tutto dipende anche dalla volontà dell’interessato. Ma, a prescindere da questo (era d’obbligo comunque sottolineare quanto appena scritto), il focus del nostro articolo verte sulla Lancia Flaminia, l’auto presidenziale, che in questi giorni è stata avvistata in Piazza Venezia. Ed è la stessa vettura che viene usata per la cerimonia che segue l'elezione del Presidente.

Lancia Flaminia 335 Presidenziale

L’auto è datata 1961, si tratta della storica vettura su cui il nuovo Capo dello Stato, dopo il giuramento alla Camera, procede verso l'Altare della Patria per omaggio al Milite Ignoto. In seguito viene scortato fino al Quirinale dai corazzieri a cavallo. La Flaminia è un particolare modello della storica Casa italiana Lancia che noi tutti conosciamo. Un chiarimento è d’obbligo: l’auto presidenziale Flaminia 335 è usata solo per occasioni particolari, come parate o sfilate in pubblico, non viene assolutamente utilizzati per i semplici spostamenti e appuntamenti di tutti i giorni.

La storia

La Lancia Flaminia è una vettura nata nel 1956 come 'erede' della Lancia Aurelia e su disegno di Sergio Pininfarina. Un anno dopo viene presentata anche la versione cabriolet, la 'madre' della 335, ovvero il modello Presidenziale che conosciamo, allungato rispetto all'originale, in modo da dare maggiore spazio ai sedili posteriori. Un’auto progettata da Pininfarina su espressa richiesta del Presidente Giovanni Gronchi, per andare a sostituire la vecchia Fiat 2800.

Nel 1967 viene introdotta una modifica al sistema di apertura e chiusura della parte posteriore del tetto, che lascia fissa la parte sovrastante il posto di guida. L'abitacolo viene ridisegnato per ampliare lo spazio interno, e alla fine le dimensioni risultano di 546 cm di lunghezza e 189 cm di larghezza rispetto ai 485,5 e 175 'originali'.

La prima occasione in cui viene usata la Lancia Flaminia 335 è la visita italiana della Regina Elisabetta d'Inghilterra al Presidente Gronchi all’inizio del mese di maggio del 1961. In seguito, vengono prodotte diverse versioni della Flaminia, oltre alla Berlina, alla Cabriolet e alla Presidenziale, come per esempio la Sport, versione coupé prodotta nel 1958 e in listino fino al 1968.

La nuova auto del Presidente

Come abbiamo visto pochi giorni fa, il Quirinale ha scelto come sua vettura di rappresentanza le Land Rover di IWR Automotive; il Dealer ufficiale si prepara ad accompagnare il Presidente della Repubblica Italiana nei futuri impegni istituzionali. La concessionaria del brand che si trova in via della Magliana 297 sarà la fornitrice ufficiale per il Quirinale nei prossimi 3 anni.