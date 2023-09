Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Huracan Sterrato: la Lamborghini ha preso il volo con Mark McCann

La Huracan Sterrato è il bolide “a ruote alte” di Automobili Lamborghini, presentato lo scorso dicembre nella sua pop-up lounge flottante di Doha.

Tante le caratteristiche che la rendono particolarmente esclusiva, visto che si tratta infatti della prima supersportiva all-terrain della Casa di Sant’Agata Bolognese, tra cui i 44 mm di altezza da terra maggiore rispetto al modello di serie, la carreggiata più ampia, la presa d’aria posta sul cofano posteriore pensata per fornire aria pulita nella guida sui percorsi più polverosi.

E come ha dichiarato lo stesso Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato della Casa del Toro: “La Huracán Sterrato costituisce il coronamento di un progetto di sviluppo che incarna a pieno la filosofia Lamborghini: andare oltre le aspettative e spostare sempre più avanti il limite delle possibilità per realizzare qualcosa di inaspettato ma immediatamente riconoscibile come una Lamborghini”.

Così è nata la primissima Lamborghini per percorsi offroad. Oggi c’è chi, oltre a farla correre su tragitti fuoristrada, ha provato anche a farla volare.

Lo YouTuber che ha fatto volare la Lamborghini

Ho contattato direttamente Lo YouTuber britannico Mark McCann, dopo aver visto il suo video su YouTube e sul suo profilo Instagram. Lui stesso mi ha spiegato: “Sono un campione europeo e mondiale di fuoristrada, quindi questa era l’auto perfetta per me. Ho saltato con parecchi veicoli e ho sempre desiderato farlo anche con una supercar. In questo caso, si è trattato di un enorme salto, con un atterraggio difficile. Ma sorprendentemente il veicolo è sopravvissuto. Sto cercando di fare molti più test su questa vettura per vedere quanto è forte”.

Lo YouTuber ha fatto letteralmente volare la Lamborghini Huracan Sterrato. Un’auto che, come abbiamo detto, è stata concepita come una variante offroad della supercar della Casa del Toro.

È vero, è stata realizzata per il fuoristrada, ma pensando a una Lamborghini la maggior parte di noi ha in mente comunque una vettura diversa dalle classiche Jeep o altri mezzi da fuoristrada. Lo YouTuber britannico Mark McCann ha pubblicato il video che mostra lui stesso alla guida della Huracan Sterrato, mentre prova le capacità dell’auto sul percorso Cowm Quarry, a nord di Manchester.

Il video

Che cosa si vede nel video? Le immagini pubblicate da Mark McCann mostrano che non è stata un’impresa semplice, come lo stesso conducente offroad ha spiegato. Dopo svariate prove superate, si vede l’auto saltare praticamente in aria, quasi a spiccare il volo.

McCann ha superato il suo ennesimo esperimento. Non sappiamo a quale altezza ha volato l’Huracan Sterrato, ma di certo si tratta di una missione spettacolare ed estrema.

Le prestazioni estreme dell’auto

La Lamborghini Huracan Sterrato monta sotto il cofano il noto motore V10 da 5.2 litri in grado di erogare una potenza massima di 610 cavalli e 560 Nm di coppia a 6.500 giri/min. Tale motore è “gestito” dal cambio a doppia frizione a 7 rapporti e da una trazione integrale con controllo elettronico corredato di differenziale posteriore meccanico autobloccante, a garanzia di tenuta e prestazioni.

La supercar offroad scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiunge la velocità massima (limitata) di 260 km/h.