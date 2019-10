Lamborghini, vendite da record: numeri altissimi per Huracan

editato in: da

Lamborghini, la Huracan Evo Spyder è la novità del Salone di Ginevra

Lamborghini Huracan è un’auto di grande successo per la Casa, tenendo conto che il modello V10, dal momento del suo lancio avvenuto solo 5 anni fa, ha già venduto ben 14.022 unità, uscite dalla produzione dello storico stabilimento di Sant’Agata Bolognese.

Si tratta di un vero e proprio livello da record, un grandioso primato, considerando il fatto che la Gallardo, il modello precedente, aveva raggiunto lo stesso numero di esemplari venduti, ovvero quota 14.022, in dieci anni, il doppio del tempo impiegato da Huracan, per l’esattezza il periodo dal 2003 al 2013. Nel 2014 abbiamo assistito al grande debutto della gamma Lamborghini Huracan nella versione Coupé. Si sono susseguite poi la Spyder, le versioni a trazione posteriore e poi ancora la Performante nel 2017 e, l’anno successivo, la Performante Spyder.

Proprio all’inizio di quest’anno abbiamo visto il lancio ufficiale di una nuovissima versione, la Lamborghini Huracan EVO, sia nella versione Spyder che nella versione Coupé. Il motore montato su queste auto di ultima generazione è un V10. Le vetture sono equipaggiate con sistemi di controllo della dinamica di guida ultra moderni e con soluzioni aerodinamiche sofisticate e innovative. La Huracan EVO con numero di telaio 14.022 che ha segnato il record in soli 5 anni dal momento del lancio è un esemplare di colore Grigio Titans opaco ed è destinato ad un cliente del mercato asiatico, in Corea.

Automobili Lamborghini ha venduto in tutto 4.553 vetture dall’inizio del 2019 fino alla fine del primo semestre, modelli che sono stati consegnati a clienti sparsi in tutto il mondo. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, gennaio-giugno 2018, le vendite registrano un aumento percentuale del 96%, molto significativo.

Lamborghini Huracan ha poi aggiunto altre 1.112 unità vendute, incluse le consegne che sono state effettuate anche nel periodo in cui è avvenuto il ritiro graduale della versione Performante e in cui abbiamo assistito al lancio sul mercato globale della Lamborghini Huracan EVO, risalente al mese di giugno 2019. Per quanto riguarda invece la Lamborghini Aventador, altra auto di grande successo per la Casa di Sant’Agata Bolognese, i modelli consegnati ai clienti sono 649, una Roadster SVJ che conta su un motore V12 aspirato da 6.5 litri e su valvole di aspirazione in titanio capaci di produrre 759 CV.

Non dimentichiamo che la Lamborghini Huracan EVO di grande successo prende ispirazione dalle linee potenti e dalle prestazioni della sorella Performante, è dotata di sofisticate soluzioni aerodinamiche e di avanzati sistemi di controllo della dinamica di guida. La sua vera chicca è l’asse posteriore sterzante, abbinato al Torque Vectoring: in pratica, a basa velocità le ruote posteriori si orientano in direzione opposta rispetto a quelle anteriori, per incrementarne l’agilità.