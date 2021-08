Lamborghini, una storia di record incredibili

editato in: da

La Lamborghini Huracan della Polizia che salva le vite

Sono tantissimi i record e i primati che la Casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese ha conquistato nel corso degli anni. Traguardi mai raggiunti da nessun altro brand del comparto, molti dei quali forse non sono conosciuti da tutti.

Innanzitutto Lamborghini è l’unica Casa a vincere la 24 Ore di Daytona nella classe GTD per 3 volte consecutive. Da molti anni le auto del marchio gareggiano con successo nei più prestigiosi campionati internazionali dedicati alle vetture GT3. Il primato alla 24 Ore di Daytona è segnato dalla tripletta 2018, 2019 e 2020. Si tratta inoltre dell’unico costruttore ad avere due vittorie consecutive, nel 2018 e nel 2019, sia nella 24 Ore di Daytona che nella 12 Ore di Sebring.

Altro record? Quello di velocità della meravigliosa Urus sul ghiaccio del lago Baikal in Russia durante i “Days of Speed”, ottenuto nel mese di marzo 2021, con una velocità massima di 298 km/h media da fermo di 114 km/h su 1000 metri. Il Super SUV di Lamborghini, con Andrey Leontyev al volante, che detiene 18 record, ha dimostrato prestazioni straordinarie e un’eccezionale maneggevolezza. Ma non è tutto per Urus che, fin dal suo debutto, ha creato un nuovo segmento nel mercato delle auto di lusso e ha stabilito un punto di riferimento in termini di potenza, prestazioni, dinamica di guida, design, lusso e usabilità quotidiana.

È la volta di un primato eccezionale, quello per il trasporto di organi in auto, che hanno viaggiato per 489 chilometri in solo poco più di due ore, a 233 km/h. È stata la Huracan della Polizia a raggiungere questo record nel mese di dicembre 2020, trasportando un rene da Padova a Roma. Un risultato incredibile, visto che in condizioni di guida normali servono circa cinque ore per compiere lo stesso viaggio.

Automobili Lamborghini è anche la prima Casa al mondo ad avviare la ricerca sui materiali in fibra di carbonio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il 2 novembre 2019 è avvenuto il lancio del lanciatore Northrop Grumman Antares dalla Wallops Flight Facility in Virginia, con la missione di portare sulla ISS una serie di campioni di materiale composito prodotti da Automobili Lamborghini.

Si tratta inoltre del primo costruttore di auto che ha introdotto il sistema di controllo completo integrato con Amazon Alexa (all’inizio di quest’anno). Amazon Alexa Integration si unisce ad Apple CarPlay , Android Auto e Web Radio sui modelli Huracán MY21 dotati dell’opzione “Interfaccia Smartphone e Servizi Connessi”. E infine, Lamborghini è la prima azienda automobilistica CO2 neutral certificata da DNV dal 2015. Questo dimostra i suoi obiettivi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale. Un approccio globale che non coinvolge solo le auto, ma anche la sede di Sant’Agata Bolognese, le linee di produzione e gli uffici.