La Lamborghini ‘di marmo’ del cantante Gué Pequeno

Gué Pequeno, questo il nome d’arte di Cosimo Fini, classe 1980, cantante molto conosciuto soprattutto per la militanza nel gruppo Club Dogo, molto attivo fino al 2017, quando poi i tre personaggi (Gué, Jake La Furia e Don Joe) hanno deciso di intraprendere la loro carriera solista, per il momento di grande successo.

Non staremo a parlare di musica oggi, bensì ovviamente di auto e motori. E, come ormai ben sappiamo, è noto che la maggior parte dei personaggi famosi, appassionati di vetture e non, prima o poi si fanno attirare dal grande desiderio di comprare una macchina di gran lusso, elegante o sportiva, potente e sicuramente molto costosa. E spesso decidono anche di farla personalizzare ad hoc, seguendo i propri gusti e le proprie esigenze, e a volte anche il proprio estro.

Ed è proprio all'estro che facciamo riferimento, per presentare la nuova auto di Gué Pequeno, che sicuramente non passa inosservata. Ma da un personaggio del suo calibro, che si fa notare per il suo stile e il suo look, non potevamo aspettarci nulla di differente. Ebbene sì, oltre ad aver acquistato un bolide che già è favoloso di suo, Gué non si è accontentato delle tinte e delle personalizzazioni offerte dalla Casa di Sant'Agata Bolognese.

Il rapper ha una nuova e fiammante Lamborghini Urus, per la quale ha fatto realizzare un’apposita finitura marmorizzata da Tittarelli Luxury Custom, azienda di Roma. La vediamo nelle foto che il cantante ha appena pubblicato orgoglioso sul suo profilo Instagram. Non c’è che dire, oltre che unica, la supercar così è davvero meravigliosa. Non dimentichiamo che la Lamborghini Urus (prova su strada) è quell’auto che possiamo definire ottima per i viaggi, comoda e silenziosa in autostrada, ma anche scalpitante e aggressiva in pista e addirittura a suo agio sugli sterrati. Un mix perfetto di design estremo, dinamica di guida emozionante, tecnologia allo stato dell’arte, versatilità e comfort, tutto concentrato in un SUV lungo oltre 5 metri.

Per quanto riguarda invece la società scelta da Gué Pequeno per la realizzazione della finitura marmorizzata della sua Urus, Tittarelli è un'azienda specializzata nel wrapping, nel detailing, e anche nell’oscuramente die vetri. La personalizzazione del SUV del rapper è davvero eccezionale, e dà prova dei lavori spettacolari di questa realtà romana. L'artista mostra soddisfatto alcuni scatti con la sua vettura su Instagram.