Lady Gaga mette in palio la sua esclusiva Lamborghini

Lady Gaga, la cantautrice, attrice e attivista statunitense famosa in tutto il mondo, ha deciso oggi di collaborare con la nota Casa auto Lamborghini per riuscire a raccogliere una buona somma di denaro e donarla in beneficenza a chi purtroppo è in difficoltà a causa del Covid-19.

La pandemia mondiale purtroppo ha messo in ginocchio moltissime famiglie e attività commerciali che hanno dovuto chiudere, tante le persone che hanno perso il lavoro, oltre ai danni psicologici che questa situazione sta portando, senza dimenticare chiaramente i decessi e i continui ricoveri. È per questo che Lady Gaga con Lamborghini vuole raccogliere fondi per varie organizzazioni.

La lotteria è attiva fino al 16 dicembre, sulla piattaforma Omaze. Tutti i partecipanti hanno la possibilità di vincere una fantastica Lamborghini Huracan EVO RWD, è proprio l’auto che appare nell’ultimo video musicale di Lady Gaga. Il denaro raccolto andrà alla Born This Way Foundation, il cui obiettivo è da sempre il benessere dei più giovani, e alla Together Rising, che connette i filantropi con diverse compagnie che possono sostenere i bisognosi negli Stati Uniti.

La Lamborghini in oggetto monta il solito V10 aspirato da 5.2 litri in grado di realizzare prestazioni eccezionali. Sprigiona la potenza estrema di 580 cavalli a 8.000 giri al minuto e 540 Nm di coppia a 6.500 giri. Cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti, scatto da 0 a 100 km/h in soli 3.3 secondi, velocità di punta di 325 km/h. Una vettura eccezionale e unica di cui abbiamo già parlato, che per i clienti parte da un prezzo di listino di circa 175.000 euro. La speranza è che Lady Gaga, insieme a Lamborghini, possa raccogliere una somma ancora più alta da questa lotteria congiunta, in modo da aiutare un gran numero di persone bisognose.

In quanto all’auto, è una delle “bombe” che escono da Sant’Agata Bolognese; il mese scorso abbiamo visto la nuova versione estrema Huracan STO Super Trofeo Omologata: la supersportiva derivata dalla Trofeo e omologata appositamente per l’utilizzo su strada, con un propulsore V10 ad aspirazione naturale da 640 cavalli. Presentata a pochi mesi di distanza dal lancio virtuale della Huracan EVO RWD, la nuova STO Super Trofeo Omologata si ispira alla tradizione sportiva della serie di Huracan Super Trofeo EVO sviluppate per il campionato monomarca da Lamborghini Squadra Corse, e al tempo stesso alla Huracan GT3 EVO, un bolide capace di imporsi per tre volte della 24 Ore di Daytona e due volte alla 12 Ore di Sebring.