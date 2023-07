Fonte: Ufficio Stampa Amalgam Il modellino 1:8 della Ferrari Purosangue di Amalgam costa 14 mila euro

La Ferrari Purosangue è uno dei modelli di riferimento della gamma della Casa di Maranello ed è disponibile sul mercato con un prezzo di partenza di 390mila euro. Per portarsi a casa il SUV di Ferrari spendendo molto meno è possibile ripiegare sul nuovo modellino in scala 1:8 firmato Amalgam. Fedele nei minimi dettagli, questo modellino costa “solo” 14mila euro.

Proprio come avviene per i clienti Ferrari, che possono personalizzare la propria supercar con il programma Tailor Made, anche il modellino può essere modificato in base alle proprie preferenze. Amalgam mette a disposizione una versione Bespoke che, a fronte di una spesa aggiuntiva, garantisce diverse opportunità di personalizzazione.

Una riproduzione fedele dell’originale

Il modellino della Ferrari Purosangue di Amalgam riprende, nei minimi dettagli, il design del SUV originale. Si tratta di un modello in scala 1:8: e, di conseguenza, la lunghezza complessiva diventa di 62 cm contro i quasi 5 metri del SUV che sta trascinando i risultati finanziari di Ferrari.

La realizzazione del progetto è avvenuta partendo dai CAD originali. In questo modo, Amalgam è riuscita a riproporre, in formato compatto, tutti gli elementi della Ferrari Purosangue. Il modello propone anche la stessa verniciatura e le stesse specifiche dei materiali della versione originale. Complessivamente, per realizzare una singola unità, servono migliaia di parti.

Per la realizzazione del progetto è stato necessario un lavoro di oltre 3.000 ore. Per produrre un modelllino solo sono necessarie, invece, 300 ore di minuzioso lavoro. Complessivamente, Amalgam ha realizzato un totale di 199 esemplari, tutti costruiti a mano e tutti in grado di riproporre, fedelmente, il design del SUV, fin nei minimi dettagli.

Il nuovo progetto espande la gamma di modellini di Amalgam che, già in passato, ha proposto prodotti ispirati alle supercar di Ferrari. Tra le ultime produzioni, infatti, ci sono i modelli della 296 GTS, della Daytona SP3 e della berlinetta ibrida 296 GTB.

La collezione di Amalgam è ricchissima di progetti e l’azienda ha realizzato modellini anche di supercar di altri brand del settore delle quattro ruote. Tutti i modellini sono realizzati restando fedeli al progetto originale grazie a collaborazioni dirette con le Case automobilistiche.

C’è anche la versione Bespoke

Il modellino della Ferrari Purosangue firmato Amalgam è disponibile in preordine. Come evidenziato in precedenza, complessivamente sono disponibili 199 unità. Il prezzo per ciascun esemplare è di 13.995 euro. L’ordine può essere effettuato direttamente dal sito ufficiale con un deposito iniziale del 50% dell’importo complessivo. Per ricevere il proprio modellino serve circa un mese di attesa.

C’è anche un’opzione aggiuntiva: i collezionisti, infatti, hanno la possibilità di richiedere la versione Bespoke. In questo caso, il prezzo sale fino a 18.195 euro. Proposta sempre in scala 1:8, questa seconda versione consente diversi margini di personalizzazione al cliente.

Per chi sceglie la versione Bespoke, infatti, c’è la possibilità di scegliere il colore della vernice, degli interni e delle pinze dei freni oltre che lo stile dei cerchi del modellino del SUV. La spesa aggiuntiva, quindi, permette di avere un modello “su misura” e adatto ai propri gusti. Per i collezionisti, si tratta di un’occasione in più per portarsi a casa una Purosangue, in formato ridotto e con uno stile personale.