Jeremy Clarkson, l’Alfa Romeo Giulia GTA di Alfaholics è l’auto dell’anno

Jeremy Clarkson ha espresso la sua opinione su quale sia stata la migliore auto del 2020. Direttamente dalle pagine del Sunday Times, Jeremy ha stilato la sua personale classifica dimostrando ancora una volta di amare il marchio Alfa Romeo.

Il noto conduttore Tv inglese non ha mai nascosto il proprio disappunto per l’Arna o la Mito, ma quando parla di GTA e GTV, che Clarkson ha guidato in un episodio di The Grand Tour Scozia, è amore senza fine.

Nel Regno Unito è Alfaholics, con sede nel North Somerset, l’officina di riferimento per quanto riguarda le Alfa Romeo. In Alfaholics sono specializzati nel trasformare vecchi modelli per farli tornare a risplendere non solo nella carrozzeria, ma anche sotto al cofano, sostituendo ad esempio motori o sospensioni. Una passione infinita per le auto della casa del Biscione, partita dal “semplice” restauro effettuato con cura maniacale, per passare alla trasformazione restomod su base Giulia Sprint GT, ma anche Giulia berline o coupè.

Non stupisce allora che per Jeremy Clarkson la numero uno del 2020 sia la stupenda GTA-R 290 di Alfaholics, aggiornata con un motore a quattro cilindri di un’Alfa 75, che produce 240 cavalli e un rumore che fa pelle d’oca. Oltre ai componenti in fibra di carbonio, sono stati aggiunti elementi di comfort come Bluetooth e aria condizionata e poche altre modifiche che hanno richiesto 3.000 ore di lavoro per l’auto.