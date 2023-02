Jean Todt incassa 31 milioni: venduto anche l’orologio di Schumacher

Il collezionista, che noi tutti conosciamo anche per il rapporto con Schumi , si è portato a casa ben 31 milioni di euro grazie a questa vendita straordinaria. Si tratta di ben 111 orologi in tutto, messi all’asta da Christie’s.

Jean Todt, ex presidente della FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile), ha venduto all’asta lo scorso novembre la sua collezione di orologi preziosissimi, tra cui anche un esemplare dedicato a Michael Schumacher e si suoi successi in pista.

Gli orologi preziosi

Centoundici orologi preziosissimi, tutti pezzi unici – alcuni addirittura dei prototipi – esclusivamente di marchi di un certo prestigio e valore. Per citarne alcuni, la collezione vanta nomi quali Baume, Mercier, Bulgari, Ebel, Girard Perregaux, Patek Philippe, Richard Mille, Tag Heuer, Audemars Piguet, François-Paul Journe.

Orologi straordinari, che non erano mai stati mostrati al pubblico. Ma non è tutto, perché tra questi pezzi di immenso valore, ci sono anche degli orologi celebrativi delle vittorie di Ferrari in Formula 1 e del Campione Michael Schumacher; questi ultimi erano stato commissionati proprio da Jean Todt.

L’ex Team Principal della Ferrari, lo è stato per ben 14 anni - tra il 1993 e il 2007 - diventato poi direttore e amministratore delegato della Casa di Maranello fino al 2009, è un collezionista e tanti dei suoi orologi soni di marchi che hanno sponsorizzato Ferrari negli anni.

Altri invece sono addirittura dei pezzi unici che il manager si è fatto realizzare su misura: uno di questi è il Vacheron Constantin Mercator, che riporta sul quadrante la rappresentazione di una Ferrari Enzo.

Nella collezione di Jean Todt c’era anche l’orologio di Michael Schumacher, o meglio, un pezzo unico creato appositamente per celebrare il successo dell’ex pilota iridato. Stiamo parlando di un Girard Perregaux Vintage Tourbillon che Jean Todt ha fatto realizzare in occasione del quinto titolo mondiale vinto da Michael Schumacher. I suoi pezzi speciali riportano sul quadrante il monogramma «JT», Jean Todt.

L’orologio di Michael Schumacher all’asta

Durante l’asta, che si è conclusa il 6 novembre 2022, è stato battuto anche l’orologio che Jean Todt fece realizzare per celebrare il quinto titolo iridato di Michael Schumacher, suo grande amico. Questo pezzo unico e speciale è stato venduto per 107.100 franchi svizzeri, che corrispondono a circa 108.000 euro.

Il pezzo più pregiato venduto da Todt è stato il Richard Mille in cristallo di zaffiro e titanio scheletrato: il nuovo proprietario infatti se l’è aggiudicato per 3,65 milioni di franchi (che corrispondono a 3,7 milioni in euro). Vi interessa sapere qual è stato il modello che possiamo definire “alla portata di molti”? Si tratta di un cronografo Baume & Mercier in acciaio inossidabile con triplo calendario e fasi lunari, che il vincitore dell’asta ha ottenuto per 2.772 franchi (2.804 euro).

L’orologio di Michael Schumacher battuto all’asta di Christie's lo scorso novembre è un Girard Perregaux, orologio da polso realizzato in oro bianco 18 carati personalizzato, con quadrante speciale in rosso Ferrari, venduto con certificato e scatola originali. Sul quadrante sono incise le iniziali di Jean Todt, e “Manufacturé spécialement”, “FIA Formula 1 World Championship” e “M. Schumacher 5 volte campione del mondo, dicembre 2002”. Un'asta davvero straordinaria, che ha fatto guadagnare a Todt ben 31 milioni di euro.