Insigne, la moglie gli regala una Lamborghini

editato in: da

Lamborghini Huracán EVO: ancora più estrema e con ruote sterzanti

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che tutti conosciamo, ha appena compiuto 29 anni e per il suo compleanno la sua adorata moglie ha deciso di fargli un regalo davvero eccezionale, un’auto da sogno che in tanti desiderano.

Si tratta di una Lamborghini Huracan Evo di colore nero, che il calciatore si è trovato proprio sotto la sua casa di Posillipo, bella infiocchettata. Il valore della supercar è estremo, come ben sappiamo supera i 200.000 euro, ma la moglie Jenny, come si suol dire, per il suo caro marito “non ha badato a spese”.

E così ha fatto trovare a sorpresa il bolide con un enorme fiocco rosso direttamente sotto casa, la foto dell’auto è praticamente diventata virale sui social. Tantissime le polemiche e le critiche associate a questo gesto dell’attaccante azzurro e della moglie Jenny. Lingue amareggiate che si lamentano di quanto i due abbiamo voluto ostentare la ricchezza, mostrando quest’auto ovviamente non alla portata di tutti come regalo di compleanno. La Lamborghini Huracan Evo è una delle auto che molto probabilmente vive nei sogni di tantissimi italiani che non se la potranno mai permettere, in questo momento di crisi profonda a causa dell’emergenza Coronavirus, sono in tanti quelli che hanno mosso critiche al calciatore e alla sua famiglia.

Tanti i tifosi che lo hanno attaccato, molti anche quelli che lo hanno difeso. Insomma, non è un segreto che il portafoglio di un calciatore e della sua famiglia sia sicuramente tra i più “gonfi”, una persona benestante può permettersi quindi di spendere i propri soldi come meglio crede. Oltretutto la foto della Lamborghini Huracan Evo di colore nero, meravigliosa e potente, ricevuta con un bel fiocco rosso da Insigne per il suo 29esimo compleanno, non è stata pubblicata né da lui, né dalla moglie, che non volevano assolutamente ostentare la loro ricchezza.

C’è anche chi si è espresso a favore del capitano del Napoli ricordando che lui stesso ha donato 100.000 euro all’ospedale Cotugno, per aiutare nella lotta contro il Coronavirus. La Lamborghini Huracan Evo di Insigne è un bolide estremo in grado di sprigionare oltre 600 cavalli di potenza, di raggiungere la velocità massima di 325 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2.9 secondi.

Lorenzo Insigne e la moglie Jenny Darone si sono sposati il 31 dicembre 2012 e hanno due figli, Carmine, nato nel 2013, e Christian, nato nel 2015. La moglie ha voluto fargli un regalo davvero speciale per i suoi 29 anni, la supercar estrema da 206.000 euro. Sicuramente le polemiche che si sono accese dopo la pubblicazione della foto dell’auto infiocchettata sono nate per via del clima difficile che respiriamo oggi in Italia, dove purtroppo moltissimi cittadini hanno avuto problemi col lavoro o lo hanno perso a causa dell’emergenza Covid-19, tanti ancora non hanno ricevuto la cassa integrazione e molti liberi professionisti che non hanno mai più potuto alzare la saracinesca della loro attività.