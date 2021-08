L’incredibile scoperta grazie a Google Maps

editato in: da

Conosciamo tutti Google Maps, molto probabilmente ognuno di voi l’ha utilizzata almeno una volta nella vita. Si tratta infatti dell’applicazione più famosa per quanto riguarda le mappe e la programmazione di percorsi in auto, ma anche a piedi e non solo.

Un’app all’avanguardia, che viene migliorata e ammodernata costantemente, con l’aggiunta di aggiornamenti sempre più interessanti e utili per tutti gli utenti che ne fanno uso (tra cui ad esempio la segnalazione della presenza degli autovelox o le informazioni sul traffico in tempo reale). Ma la notizia che stiamo per darvi non l’avreste mai immaginata, ne siamo certi. Ha davvero dell’incredibile.

Grazie a Google Maps infatti un esperto di cartografia digitale (come lui stesso ha riportato sul sito Reddit) ha scoperto la presenza di una base militare segreta nel Sahara. L’uomo ha scattato delle immagini in cui si vedono degli edifici insoliti nei confini del Niger, vicino alla Libia. Alcuni utenti hanno parlato anche di mine antiuomo sul perimetro, ma si tratta solo di ipotesi.

Secondo quanto dichiarato da colui che ha fatto l’incredibile scoperta, nelle immagini che ha visto è riuscito a scovare una pista di atterraggio oltre a degli edifici, dei veicoli e una recinzione perimetrale. Il Daily Star ha ipotizzato che si potrebbe trattare del campo conosciuto come Aerodrome Madama, un aeroporto militare francese che pare ospiti un centinaio di soldati e che in passato sembra sia stato un fortino coloniale francese (la data di costruzione potrebbe essere il 1931, sempre secondo ipotesi).

Una volta che l’uomo ha pubblicato la sua ‘scoperta’, sono stati in tanti a mettersi alla ricerca di riscontri e di certezze per scoprire se l’avvistamento riguarda davvero una base militare. Pare non esserci alcun dubbio anzi, come già accennato, c’è addirittura chi ha azzardato dicendo che attorno al perimetro sembrano intravedersi delle mine antiuomo. Incredibile. Straordinario cosa possa fare un’applicazione come Google Maps, chiaramente famosa per essere tra le più utilizzate, ma che oggi mostra anche questo volto inedito.

Per quanto riguarda la pista che si trova in questa base militare nel Sahara, pare che il Governo voglia ampliarla, ciò significa che il sito è ancora attivo, con circa 100 soldati ‘ospiti’ al suo interno.