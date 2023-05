L’incredibile Jeep anfibio avvistata in Liguria

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF In Liguria avvistata una Jeep anfibio in mezzo al mare

Avete mai visto una Jeep navigare in mezzo al mare? Non stiamo delirando, è quello che sta succedendo in queste ore sulle coste della Liguria. Tra Recco, Portofino e Sori infatti è stata avvistata nientepopodimeno che una Jeep anfibia.

Sta solcando il mar Ligure, tra gli sguardi attoniti di cittadini e turisti, che ovviamente la stanno riprendendo da giorni. Sul web il video è diventato virale. E quindi, la Jeep si trasforma in una barca, è un mezzo anfibio in grado di circolare su strada e in acqua, grazie a un particolare sistema di galleggiamento e a un’elica installata nella parte posteriore.

Di che Jeep si tratta

È in particolare la RMA Amphi-Ranger 2800 SR, auto realizzata nel decennio tra il 1985 e il 1995 in Germania e oggi ne esistono solo 55 esemplari al mondo. Ed è proprio uno di quelli facenti parte di questa limitatissima serie il mezzo che lo scorso week end è stato avvistato dai passanti sulle rive del mar Ligure, esattamente tra Portofino, Recco e Sori.

Le foto e i video della meravigliosa e originale Jeep anfibio sono stati pubblicati sul profilo Facebook “Il Mugugno Genovese”, la Jeep solca i mari e passa tra le barche, attraversando le onde. È una vettura davvero speciale, che non poteva che attirare la nostra attenzione. È stata progettata proprio per poter viaggiare sia per terra che per mare.

Il motore

Il motore della Jeep anfibio è un diesel da 2.4 litri e 72 cavalli di potenza, abbinato a un cambio manuale a 5 marce. L’auto raggiunge una velocità massima su strada di 120 km/h, e invece in acqua viaggia a 10 km/h. La batteria ha una capacità di 12 Volt, mentre il serbatoio di 80 litri.

La Jeep che solca i mari è lunga 4,6 metri, larga 1,8 metri e alta 1,9 metri. Il peso a vuoto è di 1.800 kg, mentre il peso massimo ammesso è di 2.300 kg.

Chi è il proprietario?

Si tratta di un appassionato di veicoli estremi e insoliti, che a sua volta ha comprato la Jeep anfibio da un collezionista tedesco. L’auto è immatricolata regolarmente sia come vettura per strada che come natante e può circolare quindi in entrambi i modi, rispettando il codice e la normativa vigente in ambedue gli ambienti.

Altissima la curiosità dei naviganti e dei bagnanti che l’hanno vista avvicinarsi, ma cera da immaginarselo: non capita certo tutti i giorni di vedere una macchina simile destreggiarsi tra le onde, in mezzo al mare.

L’auto anfibio (come quella che avevamo visto sul lago di Como) è stata segnalata lo scorso fine settimana da punta Chiappa fino a Recco, passando anche per Sori e Portofino. Inizialmente alcuni avevano pensato a un incidente e ipotizzato che l’auto fosse caduta in acqua per sbaglio. Altri invece pensavano a qualcosa di illegale, e temevano ripercussioni per “la salute” del mar Ligure.

La curiosità e lo stupore sono stati altissimi, e infatti le foto della Jeep in mare stanno ancora facendo il giro del web, per non parlare dei video, che sono diventati virali. Chissà se nelle prossime settimane e durante tutta l’estate avremo modo di avvistare nuovamente l’auto anfibio nei nostri mari? Staremo a vedere.