L’incredibile camper di lusso è anche anfibio

Camper di lusso che viaggia comodamente sia su strada che nelle acque del lago, raggiungendo una velocità di 80 mph (circa 128 km/h) e fino a 7 nodi. Un motorhome unico, non è raro infatti trovarne uno che viaggi nel pieno comfort su strada, ma lo è se pensiamo che può anche immergersi, diventando un vero mezzo anfibio.

Per quanto riguarda l’estetica del veicolo, il Terra Wind mostra un cruscotto imbottito in pelle che ricorda la cabina di pilotaggio di un aereo, con i suoi numerosi strumenti e controlli. Di serie è presente un sistema utile per il computer di bordo con accesso a Internet, GPS, mappe mobili e carte di navigazione.

Il motorhome anfibio Terra Wind può essere progettato su misura per adattarsi praticamente a qualsiasi tipologia di arredamento scelto, con planimetrie, sistemi di intrattenimento, elettronica, mobili, rivestimenti per pavimenti, vernici e grafica che possono essere personalizzati in base alle esigenze individuali. Chiaramente il prezzo poi dipende dalle opzioni che vengono scelte dal cliente. Quello che vediamo in foto ha un valore di $ 1,2 milioni.

Terra Wind è il camper di lusso (e ne abbiamo visti anche altri eccezionali) che viaggia anche nell’acqua, una creatura quasi mitologica che nasce negli USA. Un progetto molto particolare e unico, che oserei definire stravagante; ad avere avuto quest’idea sono stati gli uomini di CAMI (Cool Amphibious Manufactures International), che già da tempo realizzano progetti simili, con differenti mezzi anfibi da offrire alla clientela.

John e Julie Giljam, i fondatori della società, hanno però deciso di spingersi un passo più in là con il loro camper di lusso anfibio. E così hanno creato questo mezzo eccezionale, il cui prezzo di listino parte dell’enorme somma di 715.000 euro. Le sue dimensioni? Il camper è lungo 12.9 metri, una ‘bestia’. Come abbiamo sottolineato, può muoversi sulle strade e nei laghi, ed è dotato di ogni tipologia di comfort al suo interno. Le immersioni nelle acque salate del mare sono ovviamente vietate dagli ideatori di Terra Wind.

Guardando il camper esternamente, appare come un motorhome lussuoso qualsiasi (ricordate EleMMent Palazzo Superior?). Quando invece si appresta ad immergersi, l’utente configura la modalità acquatica, e quindi entrano in funzione anche i gonfiabili laterali e le eliche posteriori. A bordo del camper in acqua si vive senza alcun dubbio un’esperienza unica! L’allestimento interno è molto raffinato, gli elementi d’arredo scelti sono quelli che possiamo vedere nei grand hotel, marmi, pelle e legno, c’è anche una vasca idromassaggio e non manca addirittura la pedana prendisole posteriore. Insomma, un lusso senza eguali per un motorhome.