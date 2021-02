L’incredibile camper con ascensore e terrazza sul tetto

editato in: da

Il camper con terrazza vista mare sul tetto

Da oggi esiste un modo per godersi la vita da camper in maniera alternativa, non nel classico campeggio in stile “vacanza low cost”, ma in un camper che diventa una dimora di lusso. Proprio così, sembra incredibile ma è la realtà. Questo è possibile grazie al SAIC Maxus Life Home V90 Villa Edition.

Con un bar e un soggiorno eleganti, il camper ha pure un ascensore e una sala da tè Zen al piano superiore; il Villa V90 è un mezzo che attira sicuramente l’attenzione all’interno di una zona camping, anche se mentre si guida, lungo la strada, può sembrare un ‘normalissimo van’. Purtroppo il camper è destinato esclusivamente al mercato cinese. Gli ingegneri che hanno progettato SAIC Maxus Life Home V90 Villa Edition hanno avuto un’idea originale: perché allargare o allungare il veicolo, quando è possibile estendersi verso l’alto? E hanno creato così un vero e proprio piano superiore, raggiungibile con l’ascensore.

Il camper a due piani è pieno di sorprese. Quando è in modalità di guida, come abbiamo già detto, sembra quasi un veicolo standard. Ma quando si apre, in stile Transformers, nel posto in cui si ha intenzione di passare la notte, diventa più di una piccola casa su ruote. Innanzitutto, si possono estendere i lati, ampliando le dimensioni del piano principale, che include il soggiorno, la cucina, il “bar di lusso” e il bagno.

Al piano superiore, che si può raggiungere tramite ascensore, c’è il secondo livello che offre una “stanza all’aperto”, una sala da tè Zen o studio, con finestre che possono passare da trasparenti a opache a seconda delle esigenze di privacy. Gli spazi abitativi interni possono essere arredati con qualsiasi comodità e articoli di lusso. C’è anche un angolo cottura estraibile dietro la ruota posteriore lato passeggero del camper che può trasformare la vita in campeggio in un’esperienza da urlo.

Sul sito web dell’azienda ci sono molti rendering relativi al camper di lusso. Non dimentichiamo che SAIC Maxus vende un’ampia varietà di camper in Cina e ci sono in commercio molte altre versioni del V90, dall’edizione di base alla Villa Edition straordinaria, con ascensore e terrazza panoramica.