Ibrahimovic in giro con la sua Harley Davidson sul Lago di Como    

Zlatan Ibrahimovic è in gita sul meraviglioso Lago di Como in questi giorni, lo sappiamo grazie ad uno scatto postato sul suo profilo Instagram, che lo ritrae a bordo della sua Harley Davidson speciale, sulle rive dell’incantevole lago.

Immerso tra panorami mozzafiato, specchi d’acqua e montagne verdi, il sole la fa padrone in queste giornate di primavera inoltrata e Ibra ne approfitta per girare con la sua bellissima moto super customizzata e personalizzata. È in trasferta con il compagno di squadra Hakan Calhanoglu.

Il calciatore ha documentato la sua visita nelle zone lariane con una foto che lui stesso ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, dove i followers che lo seguono ogni giorno sono più di 43.000 in tutto, appassionati di calcio e non. Domenica scorsa Ibrahimovic aveva pranzato in un ristorante nella zona di Como, esattamente al “Delfino Blu” di Lipomo su consiglio e prenotazione dei fratelli Donnarumma; lo scatto che lui stesso ha ‘postato’ invece ritrae lui e il collega in un momento di sosta nella zona tra Laglio e Carate, sullo sfondo sembrerebbe apparire Pognana, un paesaggio unico, che solo il meraviglioso Lago di Como sa regalare.

A Ibra piace molto quella zona, ricordiamo infatti che proprio quando si era trasferito in Italia per le sue prime esperienze, il luogo di residenza che lui stesso aveva scelto era Cernobbio, una meravigliosa villa in questa località lacustre molto suggestiva. Tra una decina di giorni l’attaccante rossonero dovrà sottoporsi a nuovi esami a causa del brutto infortunio appena subito in allenamento, inizialmente si è temuto per la sua carriera. Pare invece che si tratti di una lesione muscolare al polpaccio destro, così almeno dicono i rumors. Il club comunque sottolinea al pubblico: “Il tendine di Achille è perfettamente integro”, i tifosi e la squadra tirano un gran sospiro di sollievo.

Il giocatore molto probabilmente subirà uno stop di circa un mese e mezzo, ma saranno i prossimi esami a confermarlo; intanto si gode una mini vacanza sul Lago di Como, in sella alla sua Harley Davidson (la Casa ha lanciato lo scorso anno il suo primo modello elettrico), alla scoperta degli angoli più nascosti e unici del nostro lago. La foto postata da Ibra è quella che vediamo in questo articolo, ha ricevuto più di 10mila commenti.