Ibra, un bolide di Maranello per i 40 anni

Zlatan Ibrahimovic spegne le sue 40 candeline insieme agli amici e alla compagna Helena, che gli ha organizzato un party straordinario ieri sera, dopo l’ottimo risultato raggiunto a Bergamo, con la vittoria 3-2 contro l’Atalanta. Il suo regalo unico? Un fantastico bolide da aggiungere alla collezione di auto da sogno.

Una festa a sorpresa alle 23, organizzata a Milano subito dopo la partita. La parola d’ordine per i calciatori, in genere, non è proprio ‘sobrietà’; e infatti la compagna, per sciogliere ogni dubbio e rendere la location del party inconfondibile, ha fatto comporre il numero 40 luminoso sulla facciata dell’Hotel Hyatt Centric con le luci accese delle stanze, un gran spettacolo. Ibra ha festeggiato così un traguardo importante, insieme ai suoi amici e compagni.

E ha dichiarato: “Mi sento ancora il più forte di tutti, non è tempo di pensare a smettere”, con la sua solita certezza. Per il momento, guardando avanti, il campione vede solo calcio, ancora esclusivamente giocato: “Quando tornerò farò paura, voglio far saltare 80mila persone”. Il portiere Mike Maignan, Theo Hernandez e Pierre Kalulu, il capitano Alessio Romagnoli, il tecnico del Milan, Stefano Pioli sono stati i primi a raggiungere il party.

Era presente tutto il club, con il dirigente Paolo Maldini, che è praticamente l’emblema, l’icona per i rossoneri. E non ha di certo voluto mancare ai festeggiamenti col campione Ibrahimovic. Nonostante la security, qualche curioso si è fermato fuori a ‘sbirciare’, e i cronisti presenti hanno potuto vedere l’arrivo di tutti gli invitati. Insomma, una festa eccezionale, una torta da urlo, per non parlare del regalo! Come abbiamo detto, un nuovissimo e fiammante bolide di Maranello.

Oltre a pensare al calcio, Ibra non si fa mancare i lussi di una vita che per lui è iniziata tra stenti e difficoltà, ma che ovviamente oggi gli concede di vivere le sue passioni al massimo; oltre a quella del calcio, non dimentichiamo il suo amore per le auto, e infatti per i 40 anni si è fatto un regalo che è ‘la fine del mondo’, una delle creature più entusiasmanti mai create dal Cavallino Rampante, capolavoro di bellezza e di potenza.

Si tratta della Ferrari SF90, la prima supercar ibrida spider di Maranello, in grado di sprigionare ben 1.000 cavalli di potenza. Il prezzo? Parte da 473mila euro, l’auto è disponibile solo su richiesta. Regala uno scatto da 0 a 100 km/ in 2,8 secondi, e da 0 a 200 km/h in soli 7 secondi. Un pezzo rarissimo.