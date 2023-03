Iannone sorprende Elodie con un’auto eccezionale

Fonte: Ufficio Stampa Smart Andrea Iannone regala una nuova Smart EQ ForFour a Elodie

Le due ruote sono il primo amore di Andrea Iannone, questo lo sappiamo benissimo. Il Campione però è stato sospeso per doping nel 2020 e forse il prossimo anno tornerà alle corse, per il momento nulla di ufficiale. La squalifica per doping infatti terminerà nel 2024 e qualche giorno fa il campione è stato avvistato in sella a una Ducati Panigale V4 in pista a Misano, al Marco Simoncelli World Circuit.

Elodie, che ormai fa coppia fissa con il pilota, era lì a fare il tifo per lui. Sembra anche che la ragazza lo stia spingendo a tornare a correre, sa benissimo che quella è infatti la più grande passione di Iannone e che ha provato una grandissima sofferenza a causa dell’espulsione dopo i test antidoping del 2019. Da quando Iannone è insieme alla cantante sembra aver recuperato il sorriso e la voglia di rimettersi in gioco, per poter tornare a far vedere realmente di che pasta è fatto. Vedremo se il suo ritorno sarà vero e ufficiale.

Intanto però il pilota ha voluto fare un grande regalo alla sua compagna, per festeggiare i loro primi sette mesi di fidanzamento e, chi lo sa, magari anche la decisione di tornare in pista. Per il momento questa resta ancora un mistero.

Un regalo a sorpresa per Elodie

È stata propria la cantante, come abbiamo detto, a convincere Iannone a ripensare alle gare e tornare a quella che da sempre è stata la sua più grande passione. Il pilota infatti, classe 1989, ha iniziato a gareggiare all’età di soli 15 anni, nel 2004, al campionato Italiano Velocità, al campionato spagnolo di velocità e ad altre competizioni a livello nazionale ed europeo guidando l’Aprilia del team Abruzzo Junior.

Andrea ha voluto fare un regalo alla sua compagna, una sorpresa, per festeggiare i primi sette mesi d’amore, ma anche probabilmente per ringraziarla. Il loro amore è nato la scorsa estate, ma i due vivono praticamente già insieme, nella casa di lui, a Lugano.

Cos’ha regalato Iannone a Elodie, la bellissima cantante che abbiamo visto in gara a Sanremo il mese scorso? Un’auto nuova ed elettrica. Una piccola Smart ForFour, che sembra essere piaciuta tantissimo alla sua compagna, è la sua prima auto!

I due amanti paparazzati nella concessionaria

Elodie e Iannone sono stati avvistati in una concessionaria auto dell’hinterland milanese, sono entrati nel salone e Andrea ha comprato la nuova citycar elettrica per la fidanzata, una Smart EQ For Four, che in realtà è la prima macchina della cantante, che ha da poco preso la patente.

La storia d’amore tra Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi è nata durante l’estate, nel mese d’agosto dello scorso anno. I due si sono conosciuti al mare, durante una vacanza tra amici in Puglia. Per qualche settimana sono riusciti a tenere nascosto il loro flirt, ma poi a settembre lo hanno rivelato.

Da quel momento in poi li abbiamo visti praticamente sempre insieme, sono andati in Sardegna, poi li abbiamo visti a Milano, nella casa di Lugano (Svizzera italiana) di Iannone, ma anche a Madrid e in altri viaggi. Hanno rivelato il loro amore al mondo intero, vivendo la loro relazione sotto i riflettori.

Anche oggi vengono visti spesso insieme a Milano, dove la cantante ha la casa, ma sappiamo che vivono stabilmente nella casa di lui, a Lugano.

Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sono state le due fidanzate più importanti e conosciute che ha avuto Iannone prima di Elodie, che a suo tempo è stata insieme – come sappiamo benissimo – al cantante Marracash e poi ha avuto invece un flirt con Davide Rossi, manager milanese. Chissà dove arriverà il loro amore, e se davvero vedremo ancora Iannone in pista nel 2024.