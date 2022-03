L’Hummer più grande al mondo, il regalo dello sceicco

Un Hummer gigante con bagno e cucina, non capita di certo tutti i giorni di vedere una vettura del genere. Si tratta di un mezzo eccezionale, che lo sceicco Hamad bin Hamdan Al Nahyan degli Emirati Arabi possiede. Conosciuto per il suo grande patrimonio e per essere un amante e grande collezionista di auto incredibili, sui social mostra il suo Hummer a due piani che solo un milionario come lui potrebbe permettersi.

Un Hummer così non l’avevamo mai vista prima

Lo sceicco, che ama le auto estreme e folli, e che le mette in mostra con piacere, ha di recente pubblicato su Instagram foto e video delle sue vetture straordinarie. Oggi parliamo del suo Hummer (auto già eccezionale) bianco a due piani, un vero “vizietto” da milionari che lo stesso Hamad bin Hamdan Al Nahyan si è concesso senza alcun minimo sforzo.

Solo uno sceicco arabo potrebbe comprare un’auto del genere, anche semplicemente per lasciarla parcheggiata in garage e ammirarla (o farla ammirare agli ospiti, con grande vanto). L’ipotesi che questo Hummer estremo sia quasi perennemente fermo potrebbe essere fondata, visto che non è di certo semplice usare un’auto così, che ha praticamente le dimensioni di un camion, per i consueti spostamenti quotidiani.

Lo sceicco degli Emirati Arabi, conosciuto per la sua passione per le auto uniche, possiede una tra le collezioni di 4×4 e fuoristrada più importanti e preziose al mondo; recentemente ha aggiunto ai suoi gioielli anche il modello più esagerato, questo Hummer alto ben 6 metri. È il più grande al mondo, realizzato su due piani: al suo interno ci sono anche la cucina e il bagno.

Hummer H1 X3, la follia estrema dello sceicco arabo

Il nome del modello è H1 X3. E letteralmente la nomenclatura sta proprio ad indicare che un normale H1 è stato moltiplicato per 3 volte per poter ottenere questo veicolo unico al mondo, che solo lo sceicco poteva comprare. E, se conosciamo Hummer, di sicuro l’H1 è già di suo una vettura dalle dimensioni inconsuete: enorme e a ruote altissime. Eppure Hamad bin Hamdan Al Nahyan non si è accontentato. E ha commissionato queste modifiche. Il veicolo fa già parte oggi della collezione-museo Off Road History Museum di Al Madam.

Le dimensioni? 14 metri di lunghezza e 6,6 metri di altezza, l’auto è larga poi 6 metri. Un fuoristrada a due piani, con lo spazio interno tanto grande da sembrare un appartamento.

A proposito di motori

Che dire sulle motorizzazioni montate sul veicolo? È chiaro che si tratti di un’auto (chiamarla così è davvero riduttivo) dal peso eccezionale e caratterizzata da un’imponenza e da dimensioni tali da aver bisogno di una potenza estrema per essere spostata. Per questo motivo è infatti dotata di ben 4 motori alimentati a gasolio. Ma non pensate che si possa viaggiare in tutta tranquillità sulle strade urbane: per ogni movimento è necessario chiedere l’intervento degli addetti al traffico, oltre che delle Forze dell’Ordine. Insomma, non proprio un’auto per tutti i giorni. Come abbiamo detto, è solo uno sfizio che lo sceicco, tra i tanti, ha voluto togliersi.