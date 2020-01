Horacio Pagani consegna di persona una Huayra da 2 milioni

editato in: da

Pagani Huayra Roadster: la supercar perfetta

Un’impresa unica quella di Pagani, che ha realizzato una vettura eccezionale richiesta da un cliente molto speciale. Avete capito proprio bene, l’azienda ha prodotto una Pagani Huayra Roadster del grandioso valore di due milioni di euro.

Si tratta della vettura potente che proprio Jorge Lorenzo, il conosciutissimo pilota di Moto GP che ha di recente terminato la sua celeberrima carriera in pista su due ruote, ha richiesto a Pagani. L’auto era stata ordinata dal campione ben due anni fa, l’attesa quindi è stata abbastanza lunga, ma ne è valsa la pena. Infatti per la consegna ufficiale avvenuta proprio da parte di Horacio Pagani in persona, è stata organizzata una cerimonia, il cui video è stato pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Lorenzo.

Il campione di grande fama è sempre stato un grande appassionato anche di quattro ruote, in particolare ama fortemente le vetture potenti e veloci. E ora finalmente può vantarsi di essere il proprietario niente di meno che di una Pagani Huayra Roadster nuova di pacca, con la livrea di colore grigio e gli interni a contrasto invece rossi.

Il nuovo modello di Pagani di Jorge Lorenzo è un’auto unica che ha richiesto ben due anni di lavoro proprio perché si tratta di una vettura rara e soprattutto perché l’ex pilota ha richiesto degli allestimenti speciali. È un’auto molto avanzata dal punto di vista tecnico e la sua caratteristica unica è la riduzione del peso grazie al telaio realizzato in carbotitanio e all’eliminazione del tetto rigido. Il peso ottenuto è di esattamente 1.280 kg.

L’inedita Pagani Huayra Roadster di Lorenzo è in grado di raggiungere la velocità massima di 370 km/h e vanta uno strepitoso scatto da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi. Gli interni sono stati arricchiti di elementi molto ricercati e sull’auto è stato montato un ricercato motore V12 biturbo di 5.980 cc marchiato AMG in grado di erogare l’eccezionale potenza di 764 cavalli a 5.500 giri. Di queste particolari Pagani Huayra Roadster ne verranno prodotte solo cento e sono tutte già vendute. Lorenzo sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ho dovuto aspettare più di due anni ma l’attesa è valsa la pena. Sono fiero di essere uno dei cento proprietari di questo capolavoro su ruote chiamato Pagani Huayra Roadster”.