Hamilton vende la sua Pagani Zonda

L’auto è in questione è una formidabile Pagani Zonda 760 LH, una vettura spettacolare che ha un valore ‘di listino’ già altissimo. Pare infatti che per acquistarla Lewis Hamilton abbia speso 1.6 milioni di sterline. Una one-off speciale, che oggi sicuramente vale ancora di più, visto che è stata nelle mani del sette volte Campione del Mondo.

La Zonda di Hamilton, secondo quanto emerge da un report che proviene direttamente da Pagani Zonda Registry, non ha percorso nemmeno 1.000 chilometri da quando è uscita dalla Casa. Il pilota Hamilton l’ha avuta nella sua collezione per sette lunghi anni, questo significa che l’ha usata davvero pochissimo. Non sappiamo le ragioni che lo hanno spinto a decidere di vendere la one-off, ma il campione britannico si è liberato del suo pezzo unico, la Zonda 760 LH.

Possiamo immagine che la motivazione non sia sicuramente legata a ragioni di natura economica, visto che la collezione di auto di Hamilton vale in tutto circa 17 milioni di dollari. Potrebbe anche darsi che Hamilton abbia deciso di comprare un altro super gioiello da mettere in pole position nel suo garage e di aver voluto fare spazio all’arrivo di una nuova supercar, eliminandone una tra quelle già possedute (e meno utilizzate). Tra le informazioni personali di cui siamo a conoscenza riguardanti il campione, sappiamo che è vegano, tiene molto alla salute e all’ambiente, e per i suoi spostamenti infatti preferisce utilizzare le auto elettriche di Mercedes. Sarà un caso? O arriverà una nuova supercar elettrica nel suo garage a sostituire la Zonda appena venduta?

Parlando proprio dell’auto eccezionale, sappiamo che Pagani ha creato questa vettura estremamente personalizzata per Lewis Hamilton (già dal nome lo notiamo immediatamente, visto che le lettere LH sono proprio le iniziali del pilota). La supercar è stata progettata interamente su richiesta del campione, possiede cambio a trasmissione manuale e ogni caratteristica desiderata da Hamilton. Il pilota della Mercedes, durante un’intervista, in passato, aveva descritto la sua Zonda come la macchina dei sogni, come la vettura con il miglior sound tra tutte quelle che possiede. Ma purtroppo anche la peggiore in termini di maneggevolezza (altra ragione per cui potrebbe aver deciso di liberarsene?). La supercar ha un motore V12 aspirato da 7.3 litri progettato da AMG in grado di erogare l’eccezionale potenza di 760 cavalli.