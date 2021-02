Lewis Hamilton, nuovo bolide estremo per la sua collezione

editato in: da

Porsche, ecco la nuova Taycan a trazione posteriore

Che Lewis Hamilton sia conosciuto e amato oggi non c’è alcun dubbio, grazie alle performance estreme che mostra al volante della sua monoposto durante le gare di Formula 1, è un razzo. E non ha nemmeno mai nascosto di avere una grande passione per le auto di lusso e le supercar.

Si mostra spesso al volante di vetture uniche, sia in pista che nella sua vita privata. Ed ecco che al suo garage proprio ora si potrebbe aggiungere un bolide estremo, la prima auto elettrica di Zuffenhausen, una Porsche Taycan Turbo S, l’abbiamo presentata nel dettaglio quando la Casa l’ha lanciata sul mercato. Il pilota si trova a Los Angelese, in attesa di ricominciare il Campionato di Formula 1 ancora con Mercedes, e proprio qui è stato beccato alla guida del bolide.

È stato un fan a diffondere sui social le immagini di Hamilton alla guida della supercar elettrica. Non è un segreto che Lewis Hamilton tenga molto all’ambiente, lo ha dimostrato anche in passato, provando a dimostrare quanto tiene a contenere le emissioni e l’impatto che ogni azione che compiamo nel nostro quotidiano può avere sull’ambiente che ci circonda. E anche la scelta di un’elettrica, seppure estrema e sicuramente molto lussuosa, continua a dimostrarlo.

La Porsche Taycan Turbo S è quindi in linea col pensiero ecosostenibile del pilota Mercedes Campione del Mondo di Formula 1. In particolare, spostando l’attenzione sulla macchina, possiamo dire che l’elettrica è in grado di generare prestazioni di tutto rispetto su strada, di sicuro non resta indietro rispetto a un modello con motorizzazione termica. Il motore potente è in grado di erogare 761 CV e di donare alla supercar uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi. Performance che la mettono alla pari delle supercar sportive con motore “standard” prodotte da Porsche, per fare un esempio, la 918 Spyder (che tra l’altro è una delle auto di Ibrahimovic).

Può essere ricaricata fino a 270 kW, 5 minuti di pieno di energia possono garantire almeno 100 km nel ciclo WLTP, l’autonomia totale invece è di 416 km (con batteria Performance Plus). In questo momento ancora non sappiamo se Hamilton abbia deciso davvero di comprare una Porsche Taycan Turbo S da aggiungere alla sua collezione, vedremo nei prossimi giorni se arriverà qualche indiscrezione in merito. Il prezzo dell’auto comunque si avvicina ai 190.000 euro. Ma non sarà sicuramente un problema per il pilota.