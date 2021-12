Guida l’auto per andare all’esame di teoria: multata

Un vero e proprio primato, questa donna è riuscita ad essere multata al volante della sua macchina… ancora prima di prendere la patente per poter guidare. Episodio quasi da record, che ha pure dell’incredibile. Ma è così. La donna infatti ha deciso di recarsi in auto al suo esame di teoria per il conseguimento della patente.

La protagonista dell’assurda vicenda si è presentata alla Motorizzazione per svolgere il suo test (qui le novità per gli esami di patente da gennaio 2022) al volante di una macchina, oltretutto di grossa cilindrata. E ha provato pure a giustificarsi dicendo che non sapeva come raggiungere il posto, non aveva altri mezzi disponibili e sarebbe stata altrimenti costretta a saltare il suo esame. Gli Agenti della Polizia Stradale l’hanno vista arrivare con disinvoltura al volante della vettura, e chiaramente l’hanno multata, dopo aver seguito tutti gli accertamenti del caso.

Unico risvolto positivo della vicenda? Finalmente la donna è riuscita a passare il test scritto per la patente, al suo terzo tentativo. L’episodio è successo nella città di Biella e la protagonista di questa storia quasi assurda è una 42enne di origini nigeriane. La donna è arrivata in macchina e ha parcheggiato proprio di fronte agli uffici della Motorizzazione Civile, come qualsiasi altro automobilista; peccato che lei non aveva ancora la patente, anzi, doveva sostenere proprio lì la sua prova teorica per poterla ottenere.

La donna in realtà era in possesso di un documento di guida, conseguito però nel suo Paese di origine, e che chiaramente in Italia non è valido. Non si è preoccupata affatto di presentarsi al suo esame in macchina. La Polizia ha spiegato: “Generalmente quando si svolgono gli esami, siamo presenti per controllare che tutto sia regolare. Capita qualche volta che le persone si presentino ai test con microfoni o supporti audio (avevamo visto anche noi questi trucchetti e truffe). La signora era fra l’altro proprietaria dell’auto e quando l’abbiamo fermata all’uscita ci ha candidamente risposto che non aveva trovato altro modo per arrivare in città se non quello di guidare lei stessa l’automobile e raggiungere la sede di esame”.

La 42enne ha pure spiegato che le era già capitato di guidare quell’auto, per emergenze famigliari. La donna non era però mai stata ‘pizzicata’ dagli agenti, e quindi ha subito ‘solo’ una sanzione di alcune centinaia di euro. Dopo aver finalmente passato l’esame di teoria, ora potrà svolgere quello di pratica, per poter conseguire la sua patente italiana e poter guidare regolarmente anche nel nostro Paese.