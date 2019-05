Il grande evento per i 100 anni di Fiat in Argentina

editato in: da

Il centenario è sempre una tappa importantissima, qualsiasi sia il settore di riferimento o l’azienda che arriva a questo traguardo.

Oggi parliamo di Fiat, la nostra preziosissima Casa automobilistica italiana, di Torino, che festeggia il 100esimo compleanno in terra argentina. L’azienda che oggi fa parte del Gruppo FCA infatti vanta una grande storia in Sud America, in particolare appunto in questo Paese. Il 21 maggio del 1919 è stata fondata la sezione locale del brand italiano con la sede negli uffici che si trovano nel quartiere Palermo, all’incrocio tra la Godoy Crux e la Demaria.

L’Argentina è il primo Paese internazionale in cui è stata fondata una filiale della compagnia italiana. Il senatore Giovanni Agnelli, fondatore dell’azienda, ha facilitato il passaggio in questo Paese, lui che da sempre ha avuto nelle sue più grandi volontà l’idea di lanciare il marchio italiano anche al di fuori del territorio europeo.

Parliamo quindi di cento anni fa, momento in cui l’Argentina, oltre il nostro continente, era uno dei Paesi che presentava una situazione economica tra le più sviluppate e fiorenti dell’America. Il Pil pro capite era a livelli invidiabili, la classe media istruita era in crescita e il Paese aveva una grande capacità di accogliere e integrare gli immigrati che si trasferivano in Argentina in cerca di un futuro migliore e che anch’essi diventarono parte dello sviluppo sociale e culturale di questo Paese del Sud America.

Era un’epoca in cui tutte le nuove vetture Fiat che vennero inserite sul mercato argentino ebbero un discreto successo e furono molto competitive. Dopo la seconda guerra mondiale si aprì per Fiat un nuovo momento di sviluppo a livello locale, l’azienda infatti puntò molto sull’industrializzazione, aprendo differenti stabilimenti, come quelli di Santa Fe, Cordoba e Buenos Aires.

In seguito, nel 1954, ne furono aperti anche degli altri per la realizzazione di autovetture e locomotive per la ferrovia e anche per la produzione dei trattori. Anche i laboratori di assistenza vennero realizzati in concomitanza alla realizzazione dei nuovi stabilimenti di produzione Fiat. Per festeggiare questi 100 anni di successi interminabili di Fiat in Argentina, oggi Fca ha deciso di regalare al mercato oltreoceano un nuovo modello. Si tratta della Cronos, berlina prodotta a Cordoba e che verrà lanciata quindi presto in un’edizione speciale appositamente dedicata. Questo è un ulteriore capitolo Fiat che conferma l’affermazione globale e il grandioso successo dello storico marchio automobilistico italiano.