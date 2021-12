La Giulia dei Carabinieri da Milano a Verona in 80 minuti

Quello che vi raccontiamo oggi è il viaggio eccezionale realizzato da un’auto che già conosciamo per le sue doti e le sue performance da urlo. La vettura in questione è una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, la versione ultra potente e performante della ‘signora’ di Arese.

Questa volta l’auto si è prestata per una buona causa, salvare delle vite umane. Infatti il Policlinico di Milano ha richiesto al nucleo radiomobile dei Carabinieri del capoluogo lombardo la consegna di due reni presso l’Ospedale Borgo di Trento a Verona. Un viaggio rapido, avvenuto tutto alla velocità media di 120 km/h. La Giulia Quadrifoglio, chiaramente con livrea d’ordinanza, è riuscita a raggiungere la città di Verona in un tempo da record.

L’impresa è avvenuta domenica scorsa, 12 dicembre. L’auto del Biscione è partita dal Policlinico di Milano alle ore 17.30 e ha raggiunto l’ospedale veronese alle 18.50. Solo 80 minuti in tutto per portare a termine ‘la missione’. La centrale trapianti di Areu aveva chiesto solo poco prima l’intervento dei Carabinieri, aveva bisogno infatti di un aiuto immediato per poter fare questo trasferimento assolutamente urgente. E gli agenti hanno risposto immediatamente, con un viaggio da record a bordo della loro Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Cosa possiamo dire dell’auto eccezionale? Di sicuro non ci stupisce che sia stata scelta per questa buona causa, l’auto infatti può contare su un motore V6 biturbo da 2.9 litri, in grado di sprigionare l’eccezionale potenza di 510 cavalli a 6500 g/min e 600 Nm di coppia massima a 2500-5000 g/min. La Giulia Quadrifoglio è dotata del performante e potente propulsore di origine Ferrari, abbinato ad un cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione posteriore. La Casa stessa dichiara che la sua Quadrifoglio, che è la Giulia potente in gamma oggi, è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi e di raggiungere la velocità di percorrenza massima di ben 307 km/h.

Lo scorso anno a dicembre, all’elezione di “Auto sportiva dell’Anno” lanciata dalla rivista specializzata Auto Bild Sportscars, la categoria dedicata a “Berline e station wagon / Vetture di serie” ha visto la partecipazione di un numero altissimo di concorrenti, ben 24. E chi è stata la vincitrice? Proprio lei, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.