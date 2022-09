Piccola e grintosa, ecco quale auto guida Giorgia Meloni

Giorgia Meloni è stata la vera vincitrice delle Elezioni 2022. Il suo partito Fratelli d’Italia guiderà la colazione del centrodestra al Governo dopo essere diventato il primo partito italiano con oltre il 26 per cento di consensi.

Il futuro della mobilità per FdI

In tema di mobilità il partito di Fratelli d’Italia si è sempre mostrato critico nei confronti del bando alle vetture termiche dal 2035 definito “un clamoroso autogol” che ridurrebbe l’Italia “a dipendere totalmente da Paesi, come la Cina, che hanno il quasi monopolio dei materiali e dei componenti per produrre e far funzionare le macchine elettriche, dalle batterie ai microchip”.

Perciò FdI promuove l’uso di carburanti alternativi e pensa a un “riequilibrio degli incentivi a favore di tutto il parco auto”, perché l’ecobonus vede “uno sbilanciamento a favore di auto elettriche ed ibride”.

“Per una diffusione più capillare delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici – ha spiegato Nicola Procaccini, responsabile del dipartimento Ambiente ed Energia del partito -, bisogna invece favorirne le installazioni private all’interno di condomini residenziali, uffici e singole abitazioni. Ma questa ed altre strategie producono risultati reali solo se sono coordinate e attuate all’interno di una pianificazione chiara e coerente rispetto agli obiettivi”.

L’auto di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg2 Motori del 2019, aveva dichiarato la sua passione per lo stare alla guida. ”Mi fa sentire libera – disse a Maria Leitner nell’intervista – e infatti è una delle ragioni per cui ho rinunciato alle auto blu anche quado ero ministro.”

Abitualmente la futura presidente del Consiglo guida una MINI Cooper S: un’auto che esalta il piacere di guida con il suo assetto e il suo motore, decisamente brillante, un turbo 4 cilindri a iniezione diretta da 192 CV.

La Mini Cooper S

La MINI Cooper S è stata aggiornata a metà 2018 in alcuni particolari estetici (come i fanali) e con una nuova trasmissione robotizzata a doppia frizione e sette marce (in alternativa a quella manuale), la Mini Cooper S è la più veloce tra le Mini. Il suo 2.0 turbo da 192 CV è corposo fin dai bassi giri, il nuovo cambio molto valido e lo sterzo è diretto (ma un po’ pesante). A caratterizzarne il look, la presa d’aria centrale nel cofano, l’elaborato paraurti anteriore con due prese d’aria rettangolari che servono per raffreddare i freni anteriori, e i due terminali di scarico centrali.