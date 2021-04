Furia di Lapo Elkann per lo spot Hyundai contro la Panda

editato in: da

Fiat Panda 4×4: il ritorno di un mito grazie a Garage Italia Customs

“Basta stereotipi sull’Italia”, il titolo della campagna di Lapo Elkann contro lo spot in cui si fa ironia sulla Fiat Panda, auto che come tutti noi sappiamo, ha raggiunto sul mercato un successo globale ineguagliabile, che continua senza sosta, generazione dopo generazione, ormai da decenni.

L’imprenditore è rimasto indignato e si è infuriato dopo aver visto lo spot della Hyundai, in cui si vede una Fiat Panda usata per portare le pizze che si ferma in panne. Questo il motivo per cui Lapo Elkann lancia la sua campagna contro gli stereotipi sull’Italia, e nei trend topic di Twitter entra l’hashtag #IoSonoPanda. Nessuno tocchi la piccola ‘celebrità’ di Casa Fiat, l’auto iconica dell’azienda torinese infatti non ha bisogno di presentazioni e nemmeno di essere difesa, ma Lapo non ce l’ha fatta.

E così ha risposto allo spot della nuova Hyundai Kona N (SUV ad alte prestazioni), facendo diventare appunto virale l’hashtag in difesa della Panda. Sappiamo quanto Lapo Elkann sia da sempre uno dei più grandi sostenitori del made in Italy, lo abbiamo visto più volte impegnato nella realizzazione di creazioni uniche e italianissime.

Per questo motivo si è sentito “toccato nel vivo”, ha postato uno screenshot della pubblicità di Hyundai, sottolineando che “nella nuova pubblicità viene mostrata una Panda per la consegna della pizza che va in fumo. Amici, alla Panda esce del fumo solo per iniziare il decollo verticale”, questa la provocazione, a cui è seguita anche la sua riflessione personale: “È triste nel 2021 vedere l’uso in pubblicità di scarso gusto. No ironia sull’Italia e sulle sue eccellenze come la pizza e la Panda, cara Hyundai rispetta il nostro Paese, i nostri valori e la nostra cultura”. Si è infuriato, a dir poco. La pubblicità nel dettaglio mostra un Pandino usato da un fattorino per la consegna della pizza. L’auto va in panne e perde fumo dal cofano e così un automobilista al volante della Kona N salva il ragazzo e lo aiuta a consegnare le pizze. Troppa ironia su due eccellenze italiane: la pizza e la Panda.

L’appello di Lapo Elkann è stato quello di condividere le foto del Pandino con l’hashtag #IoSonoPanda. Ed ecco che la richiesta è stata accolta da una quantità indescrivibile di utenti, infatti sono stati pubblicati tantissimi post su Twitter con le foto della Fiat Panda nelle condizioni più estreme, con frasi in cui si invita Hyundai a ‘farsi un giro qui in Italia’ e assaggiare le nostre prelibatezze o ancora con commenti sarcastici su quanto la nostra Fiat Panda sia praticamente indistruttibile (e negli anni l’abbiamo vista in un milione di vesti differenti, anche estreme). Lapo Elkann ha ringraziato la community: “Siamo in tendenza, siete fantastici”.