I ‘furbetti’ dei diesel: così evitano l’uso di AdBlue

editato in: da

Parliamo di motorizzazioni diesel, quelle che oggi sono più al centro delle discussioni nel settore dell’automotive, e di ciò che alcuni automobilisti fanno per aggirare l’utilizzo obbligatorio del particolare additivo chiamato AdBlue.

In effetti, molti propulsori moderni alimentati a gasolio oggi, per rientrare nelle normative antinquinamento sempre più severe e per ridurre le emissioni di ossidi di azoto, utilizzano un sistema unico di iniezione di urea nell’impianto di scarico che ha bisogno proprio del liquido AdBlue per funzionare.

La soluzione in oggetto è realizzata in acqua demineralizzata e si tratta di urea al 37.%, il marchio è di proprietà esclusiva della Verband der Automobilindustrie (Vda), l’associazione tedesca dei costruttori di veicoli. La stessa lo concede a pagamento ai vari produttori. Chiaramente in commercio esistono anche altri prodotti che potremmo definire ‘equivalenti’, ma è necessario fare attenzione che il titolo della soluzione, ovvero il rapporto soluto/solvente, in questo caso urea/acqua, non si allontani mai dal 37.5/67.5. nel caso in cui non rispettasse questo requisito, si rischiano grossi danni all’intero sistema di iniezione.

Le auto che necessitano dell’additivo AdBlue sono davvero molte, anche se ancora non tutti lo sanno, questo liquido serve a far funzionare meglio le vetture e a inquinare meno. Secondo alcune ricerche soltanto praticamente il 20% dei proprietari di macchine diesel di ultima generazione oggi sanno che è necessario questo additivo.

Come tutti i materiali di consumo, anche l’AdBlue è un additivo che necessita di essere rabboccato, anche perché altrimenti l’auto potrebbe non funzionare, non accendersi, nel caso in cui non si riveli l’aumento del livello dell’additivo nella vaschetta apposita. Tutto questo accade finché non vengono messe in atto delle scorciatoie illegali dai furbetti delle auto diesel.

Quello che sta succedendo oggi infatti riguarda la realizzazione e la diffusione di alcuni software che riescono a manipolare le centraline delle vetture alimentate a gasolio, emulando l’urea e quindi disattivando l’scr. Il motore diesel quindi continua a funziona anche in assenza di AdBlue, coi i sensori NOx non funzionanti. Si tratta di nuove centraline che costano tra i 100 e i 500 euro e che si possono montare anche autonomamente con dei kit fai-da-te appositi.

In ogni caso si tratta di modifiche che sono ovviamente fuori legge e che fanno decadere la garanzia dell’auto, oltre a far rischiare sanzioni molto pesanti. Oggi non c’è una norma di riferimento nel nostro Codice della Strada, l’unica a cui ci si può riferire l’art. 78 che vieta di modificare le caratteristiche tecniche del mezzo senza riportarlo sulla Carta di Circolazione.

La multa prevista per un comportamento tale è di 431 euro, accompagnata anche dal ritiro della Carta di Circolazione, che verrà restituita poi solo una volta che l’auto verrà rimessa nelle sue condizioni originali. La Motorizzazione riceve anche una segnalazione dopo il ritiro del veicolo, perché l’automobilista sottoponga la sua auto a una revisione straordinaria per accertare appunto che tutto torni in regola. Non è facile scoprire i furbetti dell’AdBlue, ma alcuni casi sono recentemente venuti alla luce in Italia.