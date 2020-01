Votata la concept car dell’anno: ecco come sarà l’auto del futuro

La Bentley EXP 100 GT ha vinto il premio di "più bella concept car dell'anno" al Festival Automobile International 2020 grazie al voto unanime di una qualificata giuria che si è riunita a Parigi.



Questa Bentley lunga 5,80 m. riesce a rinfrescare l'idea di Grand Touring: con i suoi motori elettrici che accumulano 816 CV, la sua velocità massima di 300 km / he la sua autonomia annunciata 700 km.



Per quanto riguarda il lusso, può essere visto all'interno con i suoi interni accoglienti con solo tre posti, ma disposti in file sfalsate per liberare il massimo spazio per le gambe per gli occupanti.



Questa vettura, che anticipa i modelli del 2035, potrebbe persino diventare il modello da seguire per tutti gli ecologisti, poiché il prezioso legno della cabina proviene da querce che sono cadute a terra naturalmente, i sedili sono rivestiti con un sottoprodotto della viticoltura mentre la vernice esterna è organica poiché è realizzata con lolla di riso riciclata.