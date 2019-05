Peugeot 3008, il Suv francese ‘entra’ nella Guardia di Finanza

Peugeot rinnova il suo impegno con le istituzioni italiane e mette a disposizione della Guardia di Finanza due esemplari di 3008, primo SUV della storia ad esser stato eletto Car of the Year.



I due esemplari sono stati allestiti per due diverse tipologie di utilizzo: il primo dedicato al controllo economico del territorio, l’altro specifico per il concorso al mantenimento dell’ordine pubblico.



La prima tipologia prevede uno scrittoio in materiale plastico ricavato nella cappelliera posteriore ed un organizzatore del vano bagagli per dotazioni operative. La seconda versione, invece, è dotata di un sistema di ritenuta per il trasporto di caschi e scudi.



L’allestimento della 3008 nelle specifiche versioni rende l’auto funzionale al servizio e ne aumenta il rendimento generale: è stato realizzato da Focaccia Group, azienda che da oltre 60 anni opera nel settore automotive, progettando, costruendo e realizzando allestimenti speciali per le Forze dell’Ordine.