Nuova Fiat Ritmo: così rinasce nel progetto del designer

La Fiat Ritmo arrivò sul mercato nel 1978 e riscosse immediatamente un grande successo che portò alla vendita di oltre due milioni di esemplari. Un anno dopo la presentazione, la Ritmo era già stata venduta in 130mila unità, di cui 63mila sul solo mercato italiano.Oggi c'è un progetto chiamato 'Progetto Ritmò' del designer torinese, Paolo Schermi, che intende riportare sul mercato questa storica vettura magari in versione moderna con motore elettrico. Il progetto è in cerca di sostenitori e per maggiori informazioni si può consultare la pagina Facebook ' Progetto Ritmò