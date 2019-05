Mille Miglia 2019: quali sono i vip in gara

Da mercoledì 15 a sabato 18 maggio riparte la famosa gara da Brescia a Roma e ritorno, 430 equipaggi provenienti da 40 Paesi differenti, al volante di vetture di 75 diverse Case costruttrici attraverseranno più di 200 località d’arte e cultura, in 7 regioni italiane. Questa è la Mille Miglia, con il suo fantastico carattere, sempre vicina a differenti realtà come quella dei piloti e degli imprenditori, ma anche di personaggi noti, vip, chef stellati e internazionali. Tutti si presentano al via a bordo di auto splendide per correre la gara più bella del mondo, è così che viene definita.