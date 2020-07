Max Biaggi tenta un incredibile record di velocità

Max Biaggi e la velocità sono un binomio strettamente legato. Il sei volte campione del mondo di motociclismo, sulla salina Salar de Uyuni in Bolivia, proverà nel luglio del 2021 a stabilire un nuovo record di velocità in sella all'avveniristica Voxan Wattman, prototipo a zero emissioni realizzato appositamente dalla Woxan Motors.



Voxan Motors, fa parte del Gruppo Venturi, insegue il record di velocità con una moto elettrica e ha puntato proprio su Biaggi per centrare l'obiettivo.