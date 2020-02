Maveric, così saranno gli aerei del futuro di Airbus

Airbus ha svelato MAVERIC il suo ultimo progetto tecnologico al Singapore Air Show. Con una lunghezza di 2 metri e una larghezza di 3,2 metri, con una superficie di circa 2,25 m², MAVERIC presenta un design aeronautico innovativo che ha il potenziale per ridurre il consumo di carburante fino al 20% rispetto agli attuali velivoli.



La configurazione "blended wing body" con la fusoliera integrata nell’ala offre anche nuove possibilità per il tipo e l'integrazione dei sistemi di propulsione, oltre a una cabina versatile per un'esperienza di bordo completamente nuova per i passeggeri.<br<

Lanciato nel 2017, MAVERIC è salito per la prima volta nei cieli a giugno 2019. Da allora la campagna di test di volo è stata avviata e continuerà fino alla fine del secondo trimestre 2020.