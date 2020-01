L’impresa estrema: il Mercedes Unimog raggiunge il vulcano più alto del mondo

Per 70 anni, Unimog è sempre stato un veicolo associato alle spedizioni scientifiche in tutti i luoghi del mondo. A confermare questa sua vocazione, qualche giorno fa un team di dieci persone 'ha scalato' il vulcano più alto del mondo, l'Ojos de Salado in Cile, alla guida di due veicoli Unimog U 5023.



Il compito del team era installare quattro unità radio di emergenza in vari campi ad alta quota sulla montagna di origine vulcanica. In caso di emergenza, ciascuna delle quattro unità può essere utilizzata per creare una connessione radio con gli altri tre campi base dell'Ojos del Salado. Questo sistema migliorerà la sicurezza sia per gli alpinisti che per i ricercatori scientifici.



L'Ojos de Salado misura 6893 m ed è quindi il vulcano attivo più alto del nostro pianeta. Il vulcano fa parte del deserto di Atacama, uno dei luoghi più aridi della terra e parte del famigerato anello di fuoco del Pacifico.