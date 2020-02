Lancia, un ritorno nei rally: ecco l’idea che fa sognare

Il bravo designer Lorenzo Prati, su Facebook lo trovate come LP Design, ha realizzato un rendering della Lancia Ypsilon che fa sognare gli appassionati di rally. Secondo il designer con la nuova fusione FCA e PSA, questo progetto potrebbe diventare realtà e ne spiega i motivi.



Citroen si è ritirata ufficialmente dal mondiale, Peugeot potrebbe entrare con la 208 ibrida rimpiazzando la C3 ma la casa madre ha ufficialmente dichiarato che parteciperà nel WEC dal 2022 E allora perché non sfruttare un marchio leggendario nei rally come Lancia e usare proprio la Ypsilon nel palcoscenico mondiale rally per rilanciare il marchio?