La nuova supercar elettrica di Bill Gates ha solo un problema

Bill Gates, in una recente intervista su Youtube, ha raccontato di aver acquistato una Porsche Taycan, una supercar elettrica ad altissime prestazioni. La Taycan ha in dote ben 625 cavalli e scatta da 0 a 100 km in meno di 3,5 secondi.



Il fondatore di Microsoft si è detto molto contento dell'acquisto: ''È molto cool. È la mia prima auto elettrica e mi sta piacendo''.



Un solo problema, che riguarda tutti i veicoli elettrici, è l'autonomia: ''Se devi fare un viaggio sicuramente è un problema il numero di volte in cui dovrai ricaricare, e il tempo che ci impiega la ricarica rispetto ad un pieno di benzina''.