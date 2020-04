Limo-Jet, il progetto assurdo dell’aereo trasformato in auto

Sarà messo all’asta nei prossimi mesi il Limo-Jet, una creazione assurda di un’azienda americana chiamata Jetsetter inc., guidata da Frank DeAngelo e Dan Harris. Si tratta di un vero e proprio jet riconvertito in una limousine. Ci sono voluti circa dieci anni per progettare un telaio personalizzato abbastanza robusto da supportare la fusoliera in alluminio dell'aereo. Anche l'impianto elettrico e la sospensione sono state sviluppati da zero.