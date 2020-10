Ibrahimovic si regala una Porsche speciale: la 911 Targa 4S Heritage

Per celebrare degnamente i suoi 39 anni Zlatan Ibrahimovic ha fatto sapere al mondo di essersi comprato una nuova Porsche 911 Targa 4S, pubblicando sui suoi profili social un post con la frase “Happy Birthday to Zlatan” e la foto della macchina inquadrata dall’alto, sotto casa. Non è una “semplice” Porsche 911 Targa, basta fare attenzione per notare che si tratta di una versione esclusiva e unica, la 911 Targa 4S, recentemente lanciata dalla Casa.