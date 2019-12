Donald Trump: i segreti della sua auto corazzata

In questi giorni Donald Trump è in visita in Gran Bretagna. Per i suoi spostamenti il presidente americano usa un'auto super blindata. Una vera e propria 'Bestia': con questo soprannome è conosciuta la Cadillac One.



Considerata da sempre una delle auto più sicure al mondo, sta per essere aggiornata per andare incontro alle crescenti necessità di difesa e dei desideri del nuovo numero uno degli Usa.



Innanzitutto, la Bestia è decisamente imponente visto che è lunga più di due suv di grosse dimensioni, dimensioni rese ancora più impressionanti dal colore nero e argento che da sempre la caratterizzano. Non da meno il prezzo, anche perché sono ben 12 le limousine a disposizione, per un prezzo complessivo della flotta di ben 15 milioni di dollari, 1,2 ciascuna.